كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

تصفيات كأس العالم.. مقدونيا الشمالية تحرم بلجيكا من صدارة مجموعتها

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:24 ص 11/10/2025
بلجيكا

منتخب بلجيكا

اكتفى منتخب بلجيكا بالتعادل السلبي مع ضيفه مقدونيا الشمالية، ضمن الجولة السادسة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفشل المنتخب البلجيكي في تحقيق انتصار على أرضه ووسط جماهيره، ليفقد فرصة الانقضاض على صدارة المجموعة.

ورغم السيطرة الكاملة لبلجيكا، فإن المنتخب فشل في تحويل أي من الفرص التهديفية التي حصل عليها إلى أهداف ليحصد الضيوف نقطة ثمينة من خارج ملعبهم.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي الذي لعب 5 مباريات فقط مقابل 6 لمقدونيا.

ويمنح التعادل أيضا فرصة مواتية لمنتخب ويلز صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط والذي أيضا لعب 5 مباريات.

ويلعب المنتخب البلجيكي مباراته القادمة يوم الإثنين المقبل ضد ويلز على ملعب الأخير.

وتتنافس منتخبات أوروبا على 12 مقعدا مباشرا لمتصدري المجموعات في المرحلة الحالية، بجانب 4 مقاعد عبر الملحق.

تصفيات كأس العالم كأس العالم منتخب بلجيكا

