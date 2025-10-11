اكتفى منتخب بلجيكا بالتعادل السلبي مع ضيفه مقدونيا الشمالية، ضمن الجولة السادسة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفشل المنتخب البلجيكي في تحقيق انتصار على أرضه ووسط جماهيره، ليفقد فرصة الانقضاض على صدارة المجموعة.

ورغم السيطرة الكاملة لبلجيكا، فإن المنتخب فشل في تحويل أي من الفرص التهديفية التي حصل عليها إلى أهداف ليحصد الضيوف نقطة ثمينة من خارج ملعبهم.

ورفع منتخب مقدونيا الشمالية رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة عن المنتخب البلجيكي الذي لعب 5 مباريات فقط مقابل 6 لمقدونيا.

ويمنح التعادل أيضا فرصة مواتية لمنتخب ويلز صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط والذي أيضا لعب 5 مباريات.

ويلعب المنتخب البلجيكي مباراته القادمة يوم الإثنين المقبل ضد ويلز على ملعب الأخير.

وتتنافس منتخبات أوروبا على 12 مقعدا مباشرا لمتصدري المجموعات في المرحلة الحالية، بجانب 4 مقاعد عبر الملحق.