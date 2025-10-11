المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"تلقى ضربة في نفس الكاحل".. ديشامب يتحدث عن إصابة مبابي مع فرنسا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:15 ص 11/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

تحدث ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن الإصابة التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي، وذلك بعد خروجه الاضطراري من المباراة الأخيرة للديوك.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم البالغ من العمر 26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

وفي تصريحاته عقب المباراة، طُرح سؤال على ديشامب حول حالة مهاجم ريال مدريد، فأجاب المدرب الفرنسي قائلا: "إصابة كيليان مبابي؟ لقد تلقى ضربة جديدة في نفس الكاحل الذي أُصيب فيه سابقا".

وأضاف: "الألم يخف عندما يرتاح، لكن في المباريات من الطبيعي أن تحدث احتكاكات".

وأتم: "سنجري تقييما للحالة، فهو يشعر بانزعاج ليس مثاليا بالنسبة له".

تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا كيليان مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات