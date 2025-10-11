تحدث ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، عن الإصابة التي تعرض لها نجمه كيليان مبابي، وذلك بعد خروجه الاضطراري من المباراة الأخيرة للديوك.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم البالغ من العمر 26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

وفي تصريحاته عقب المباراة، طُرح سؤال على ديشامب حول حالة مهاجم ريال مدريد، فأجاب المدرب الفرنسي قائلا: "إصابة كيليان مبابي؟ لقد تلقى ضربة جديدة في نفس الكاحل الذي أُصيب فيه سابقا".

وأضاف: "الألم يخف عندما يرتاح، لكن في المباريات من الطبيعي أن تحدث احتكاكات".

وأتم: "سنجري تقييما للحالة، فهو يشعر بانزعاج ليس مثاليا بالنسبة له".