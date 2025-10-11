المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سيعود إلى مدريد.. الاتحاد الفرنسي يعلن غياب مبابي عن مباراة أيسلندا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:14 ص 11/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غياب النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد، عن مواجهة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم صاحب الـ26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

بيان الاتحاد الفرنسي

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أصدره صباح اليوم السبت: "لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك".

وأضاف: "تعرض كيليان مبابي لضربة في كاحله الأيمن واضطر لمغادرة المباراة ضد أذربيجان (3-0) مساء الجمعة في باريس على ملعب بارك دي برانس".

وواصل: "تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع ديدييه ديشامب، ولن يتمكن من اللعب يوم الاثنين 13 أكتوبر في ريكيافيك ضد أيسلندا".

وأتم بيان الاتحاد الفرنسي: "أكد مدرب المنتخب الوطني مغادرته للمعسكر، سيعود كيليان مبابي إلى ناديه ولن يتم استبداله".

مباراة فرنسا القادمة
ريال مدريد فرنسا مبابي تصفيات كأس العالم 2026

