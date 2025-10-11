أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، غياب النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد، عن مواجهة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

النجم صاحب الـ26 عاما سجل هدفا وصنع آخر، لكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء، تعرض لإصابة واضطر لمغادرة الملعب وهو يعرج متجها مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس في ملعب "حديقة الأمراء".

بيان الاتحاد الفرنسي

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أصدره صباح اليوم السبت: "لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك".

وأضاف: "تعرض كيليان مبابي لضربة في كاحله الأيمن واضطر لمغادرة المباراة ضد أذربيجان (3-0) مساء الجمعة في باريس على ملعب بارك دي برانس".

وواصل: "تحدث قائد المنتخب الفرنسي مع ديدييه ديشامب، ولن يتمكن من اللعب يوم الاثنين 13 أكتوبر في ريكيافيك ضد أيسلندا".

وأتم بيان الاتحاد الفرنسي: "أكد مدرب المنتخب الوطني مغادرته للمعسكر، سيعود كيليان مبابي إلى ناديه ولن يتم استبداله".