كلام فى الكورة
أومتيتي: أفكر في خوض تجربة التدريب.. وأريد تحمل المسؤولية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:53 م 11/10/2025
أومتيتي

صامويل أومتيتي

كشف صامويل أومتيتي، لاعب منتخب فرنسا السابق، عن خطته المقبلة بعد اعتزاله كرة القدم، وسط التكهنات التي أُثيرت حول خطوته التالية.

وأعلن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة خاضها اللاعب في الملاعب الإسبانية والفرنسية والإيطالية.

وكرم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، صامويل أومتيتي، على هامش مباراة الديوك أمام أذربيجان في التصفيات الأوروبية المؤهلة كأس العالم، عن مسيرته الكبيرة التي زينها بالتتويج بكأس العالم.

تصريحات أومتيتي

أكد صامويل أومتيتي، في تصريحات عبر قناة "TF1"، على أن قراره المتعلق باعتزال كرة القدم كان مدروسًا جيدًا، قائلاً: "قراري اتُّخذ منذ عام ونصف".

وأوضح أومتيتي أن مشواره كلاعب انتهى، مشيرًا إلى إنه لا ينوي الابتعاد عن عالم كرة القدم: "أفكر كثيرًا في أن أصبح مدربًا، في نقل الخبرة، أريد أن أتحمل المسؤولية، لكنني بحاجة إلى التكوين".

وصارح أومتيتي نفسه، بأن كونه لاعبًا مميزًا لا يعني بالضرورة أن يصبح مدربًا جيدًا: "كونك لاعبًا لا يجعلك بالضرورة مدربًا جيدًا".

وقال: "آمل أن أكون على مقاعد التدريب خلال بضع سنوات".

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا صامويل أومتيتي

الإحصائيات

