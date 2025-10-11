كشف المدرب روبرتو مانشيني، عن رغبته في تولي المسؤولية الفنية لمنتخب إيطاليا عقب نهاية مشواره مع السعودية الذي لم يستمر طويلًا، موضحًا أن الأمر كان أشبه بالمستحيل.

ورحل روبرتو مانشيني عن قيادة منتخب إيطاليا، ليتولى المهمة الفنية لمنتخب السعودية والتي انتهت سريعًا، وتزامن مع ذلك التوقيت رحيل سباليتي عن تدريب الآزوري.

وأكد مانشيني أن تولي تدريب منتخب إيطاليا في ذلك التوقيت، كان أشبه بالمستحيل، متمنيًا التوفيق للمدرب جينارو جاتوزو المدير الفني للآزوري.

تصريحات مانشيني

استهل روبرتو مانشيني، حديثه في مهرجان الرياضة في تورينو، بالإجابة على سؤال إذا ما كان يرغب في العودة لتدريب منتخب إيطاليا، قائلًا: "بصراحة، نعم، لكنني كنت أعلم أنه سيكون مستحيلًا تقريبًا".

وأضاف بخصوص حلمه مع إيطاليا: "باختصار، كنت آمل أن أفوز بكأس العالم، لذا طالما أنني ما زلت هنا، فسأظل أنتظر تلك الفرصة".

وأكمل مانشيني: "أبحث عن مشروع يمنحني فرصة للفوز، ويكون دافعًا لي في الوقت نفسه، أفتقد التواجد في الملعب مع اللاعبين يوميًا، وأكثر ما أفتقده هو العمل مع اللاعبين على أرضية الملعب".

واختتم بالحديث عن جاتوزو، قائلًا: "أنا سعيد من أجله، فهو في أفضل مكان يمكن أن يكون فيه أي مدرب، أحيانًا تحدث مفاجآت في كرة القدم، مثل مباراة بلجيكا ومقدونيا أمس".