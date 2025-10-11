استقر جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، على الأسماء التي سيستبعدها من قائمة الفريق لمواجهة إستونيا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب إيطاليا موعدًا مع إستونيا، اليوم السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويعد اللقاء هو الثالث للآزوري تحت قيادة جينارو جاتوزو.

رباعي مستبعد

ضم جينارو جاتوزو، 27 لاعبًا لمعسكر منتخب إيطاليا، لمواجهات شهر أكتوبر، إلا إنه سيضطر إلى استبعاد رباعي، إذ يعد مطالبًا بتقليص الأسماء في قائمته إلى 23 لاعبًا.

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" أن الأسماء المستبعدة جاءت على النحو التالي:أليكس ميريت (نابولي)، دييجو كوبولا (برايتون)، هانس نيكولوسي كافيجليا (فيورنتينا)، روبرتو بيكولي (فيورنتينا).

وغاب ميريت عن المشاركة مع المنتخب الإيطالي منذ عام 2022 رغم وجوده الدائم في القوائم الأخيرة.

ويمتلك كوبولا مباراتين دوليتين فقط مع منتخب إيطاليا، إذ خرج من حسابات جاتوزو مؤخرًا، بينما تم استدعاء الثنائي نيكولوسي كافيجليا وبيكولي لأول مرة هذا الشهر.