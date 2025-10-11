المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
استدعاه من أجل استبعاده.. مدرب إسبانيا يحرج لابورت في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:22 م 11/10/2025
لابورت

لابورت بقميص منتخب إسبانيا

وضع المدير الفني لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، إيمريك لابورت في موقف محرج، بعدما استبعد اللاعب عقب يومين فقط من استدعائه إلى القائمة التي تخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 هذا الأسبوع.

ويستضيف منتخب إسبانيا كلًا من جورجيا وبلغاريا على أرضه، ضمن تصفيات كأس العالم.

مدرب إسبانيا يحرج لابورت

أشارت صحيفة ذا آس الإسبانية إلى أن دي لا فوينتي اختار استبعاد لاعب وحيد من قائمة منتخب إسبانيا ضد جورجيا.

ووقع اختيار دي لا فوينتي على لابورت في واقعة غريبة، خاصة أن مدرب إسبانيا استدعاه إلى المعسكر الحالي قبل يومين فقط، بشكل طارئ، لتعويض إصابة المدافع دين هويسين.

ولن يكون لابورت ضمن قائمة إسبانيا ضد جورجيا هذا المساء، لكنه قد يشارك في وقت لاحق أمام بلغاريا.

وخاض لابورت 5 مباريات رسمية مع أتلتيك بلباو هذا الموسم، بعد عودته في الصيف، قادمًا من النصر.

ويتصدر منتخب إسبانيا ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط، عقب فوزين خارج الأرض، بواقع (3-0) على بلغاريا و(6-0) على تركيا.

مباراة إسبانيا القادمة
تصفيات كأس العالم إسبانيا إيمريك لابورت

