بسبب الإصابة.. منتخب ألمانيا يقرر استبعاد لوفيلينج

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، مغادرة جيمي لوفيلينج لمعسكر المنتخب، وذلك لعدم قدرته على المشاركة مع الماكينات في الوقت الراهن، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وغاب جيمي لوفيلينج عن المشاركة في مباراة منتخب ألمانيا أمام لوكسمبورج، والتي انتهت بفوز الماكينات برباعية نظيفة، وذلك على إثر تعرضه للإصابة.

ويخوض جيمي لوفيلينج، تدريبات فردية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الإصابة في العضلة الضامة، والتي منعته من المشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

وأوضح الاتحاد الألماني أن لوفيلينج في طريقه للتعافي، من الإصابة، ليستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة، يوليان ناجلسمان، على استبعاد اللاعب من المعسكر تجنبًا للمزيد من المشاكل التي قد تلحق به.

وتجنب ناجلسمان إشراك جيمي لوفيلينج في المباراة الثانية أمام أيرلندا الشمالية، المقرر لها أن تقام يوم الإثنين المقبل ضمن التصفيات الأوروبية، إذ غادر اللاعب مقر إقامة الفريق في هيرتسوجيناوراخ.

بيان الاتحاد الألماني

"منذ يوم الثلاثاء، يتدرب جيمي بشكل فردي بسبب مشاكل في العضلة الضامة، وقد غادر مقر إقامة الفريق اليوم".

"ومن أجل تجنّب أي مخاطر تتعلق بالموسم الجاري، لن يسافر مع الفريق إلى بلفاست غدًا".