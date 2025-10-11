المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب الإصابة.. منتخب ألمانيا يقرر استبعاد لوفيلينج

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:48 م 11/10/2025
احتفال لاعبو منتخب ألمانيا

منتخب ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، مغادرة جيمي لوفيلينج لمعسكر المنتخب، وذلك لعدم قدرته على المشاركة مع الماكينات في الوقت الراهن، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وغاب جيمي لوفيلينج عن المشاركة في مباراة منتخب ألمانيا أمام لوكسمبورج، والتي انتهت بفوز الماكينات برباعية نظيفة، وذلك على إثر تعرضه للإصابة.

ويخوض جيمي لوفيلينج، تدريبات فردية منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الإصابة في العضلة الضامة، والتي منعته من المشاركة مع الفريق في المران الجماعي.

وأوضح الاتحاد الألماني أن لوفيلينج في طريقه للتعافي، من الإصابة، ليستقر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة، يوليان ناجلسمان، على استبعاد اللاعب من المعسكر تجنبًا للمزيد من المشاكل التي قد تلحق به.

وتجنب ناجلسمان إشراك جيمي لوفيلينج في المباراة الثانية أمام أيرلندا الشمالية، المقرر لها أن تقام يوم الإثنين المقبل ضمن التصفيات الأوروبية، إذ غادر اللاعب مقر إقامة الفريق في هيرتسوجيناوراخ.

بيان الاتحاد الألماني

"منذ يوم الثلاثاء، يتدرب جيمي بشكل فردي بسبب مشاكل في العضلة الضامة، وقد غادر مقر إقامة الفريق اليوم".

"ومن أجل تجنّب أي مخاطر تتعلق بالموسم الجاري، لن يسافر مع الفريق إلى بلفاست غدًا".

منتخب ألمانيا ناجلسمان جيمي لوفيلينج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات