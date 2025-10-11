المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة الكيان الصهيوني (صور)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:20 م 11/10/2025
جماهير النرويج ترفع علم فلسطين

جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة الكيان

حرصت جماهير منتخب النرويج، على دعم غزة، قبل انطلاق مواجهة الكيان الصهيوني، المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وزحفت جماهير النرويج إلى ملعب اللقاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، وهي ترفع الأعلام الفلسطينية، لتعبر عن دعمها لأهل غزة، ضد العدوان الذين يتعرضون له منذ فترة طويلة.

وطالبت بعض الجماهير بمنع إقامة اللقاء، بوضع لافتات في شوارع مدينة أوسلو، تطالب بعدم حوض تلك المواجهة مع منتخب الكيان الصهيوني.

النرويج تخصص عائدات مباراة الكيان لتقديم مساعدات في غزة

وكان الاتحاد النرويجي قد أعلن في بيان رسمي، خلال شهر سبتمبر الماضي، أنه سيتم التبرع بجميع عائدات المباراة، لتقديم مساعدات طارئة في غزة.

وقالت ليز كلافينيس رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم في تصريحات رسمية لها، خلال شهر أغسطس، أنه لا يمكن للاتحاد أن يظهر بدون موقف واضح، وأن يظل غير مبالٍ بالمعاناة الإنسانية، حسبما وصفت.

وكانت ليز التي تتواجد كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد كشفت أنها تعتقد أن تصرفات الكيان الصهيوني في غزة، كان ينبغي أن تُحرم منتخبها الوطني للرجال، من مكان في تصفيات كأس العالم، بنفس الطريقة التي مُنعت بها روسيا من المشاركة. 

النرويج
النرويج
أخبار إحصائيات
النرويج فلسطين الكيان الصهيوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة