حرصت جماهير منتخب النرويج، على دعم غزة، قبل انطلاق مواجهة الكيان الصهيوني، المقرر إقامتها مساء اليوم، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وزحفت جماهير النرويج إلى ملعب اللقاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، وهي ترفع الأعلام الفلسطينية، لتعبر عن دعمها لأهل غزة، ضد العدوان الذين يتعرضون له منذ فترة طويلة.

وطالبت بعض الجماهير بمنع إقامة اللقاء، بوضع لافتات في شوارع مدينة أوسلو، تطالب بعدم حوض تلك المواجهة مع منتخب الكيان الصهيوني.

النرويج تخصص عائدات مباراة الكيان لتقديم مساعدات في غزة

وكان الاتحاد النرويجي قد أعلن في بيان رسمي، خلال شهر سبتمبر الماضي، أنه سيتم التبرع بجميع عائدات المباراة، لتقديم مساعدات طارئة في غزة.

وقالت ليز كلافينيس رئيس الاتحاد النرويجي لكرة القدم في تصريحات رسمية لها، خلال شهر أغسطس، أنه لا يمكن للاتحاد أن يظهر بدون موقف واضح، وأن يظل غير مبالٍ بالمعاناة الإنسانية، حسبما وصفت.

وكانت ليز التي تتواجد كعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد كشفت أنها تعتقد أن تصرفات الكيان الصهيوني في غزة، كان ينبغي أن تُحرم منتخبها الوطني للرجال، من مكان في تصفيات كأس العالم، بنفس الطريقة التي مُنعت بها روسيا من المشاركة.