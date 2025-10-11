المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

تصفيات كأس العالم.. الكيان الصهيوني يحرق شباكه مرتين أمام النرويج

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:12 م 11/10/2025
النرويج

من مباراة النرويج ضد الكيان الصهيوني

أحرق منتخب الكيان الصهيوني شباكه مرتين أمام النرويج، في مباراة تجمعهما هذا المساء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة المقامة ضمن تصفيات كأس العالم بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أن جماهير النرويج عبرت عن استيائها أكثر من مرة من استضافة الكيان الصهيوني، بسبب الجرائم التي يمارسها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

الكيان الصهيوني يحرق شباكه مرتين

لم يجد المنتخب النرويجي أي صعوبة في اكتساح الكيان الصهيوني بـ3 أهداف نظيفة في الشوط الأول.

وأضاع المهاجم إيرلينج هالاند ركلة جزاء تحصل عليها منتخب النرويج في الدقيقة 6، ثم أعادها الحكم، ليهدرها مجددًا.

وتكفل الكيان الصهيوني بتقدم النرويج، بعد أن سجل أحد لاعبيه هدفًا ذاتيًا في شباك فريقه بالدقيقة 18، ثم عاد لاعب آخر ليضيف هدفًا جديدًا في الدقيقة 28، كذلك عن طريق الخطأ.

وبين الهدفين، صحح هالاند الخطأ بتسجيل هدف لمنتخب النرويج في مرمى الكيان الصهيوني، عند حدود الدقيقة 27.

موقف النرويج

أظهرت النرويج موقفًا شجاعًا بتخصيص عوائد تذاكر مباراة المنتخب ضد الكيان الصهيوني لدعم قطاع غزة.

وعلى المستوى الجماهيري، رفعت جماهير منتخب النرويج في الملعب، أعلام فلسطين، أمام الكيان الصهيوني، احتجاجًا على الجرائم التي يمارسها الأخير في قطاع غزة.

وإلى جانب ذلك، يدعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في منافسات كرة القدم على غرار ما حدث مع روسيا، علمًا بأن يويفا كان يستعد لإجراء تصويت رسمي في هذا الشأن قبل تدخل الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب.

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 1
عمان

عمان

56

فرصة هدف لمنتخب الإمارات بعد تسديدة قوية من عبد الله حارب على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس عمان

