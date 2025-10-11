أحرق منتخب الكيان الصهيوني شباكه مرتين أمام النرويج، في مباراة تجمعهما هذا المساء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتحظى المباراة المقامة ضمن تصفيات كأس العالم بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة أن جماهير النرويج عبرت عن استيائها أكثر من مرة من استضافة الكيان الصهيوني، بسبب الجرائم التي يمارسها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

الكيان الصهيوني يحرق شباكه مرتين

لم يجد المنتخب النرويجي أي صعوبة في اكتساح الكيان الصهيوني بـ3 أهداف نظيفة في الشوط الأول.

وأضاع المهاجم إيرلينج هالاند ركلة جزاء تحصل عليها منتخب النرويج في الدقيقة 6، ثم أعادها الحكم، ليهدرها مجددًا.

وتكفل الكيان الصهيوني بتقدم النرويج، بعد أن سجل أحد لاعبيه هدفًا ذاتيًا في شباك فريقه بالدقيقة 18، ثم عاد لاعب آخر ليضيف هدفًا جديدًا في الدقيقة 28، كذلك عن طريق الخطأ.

وبين الهدفين، صحح هالاند الخطأ بتسجيل هدف لمنتخب النرويج في مرمى الكيان الصهيوني، عند حدود الدقيقة 27.

موقف النرويج

أظهرت النرويج موقفًا شجاعًا بتخصيص عوائد تذاكر مباراة المنتخب ضد الكيان الصهيوني لدعم قطاع غزة.

وعلى المستوى الجماهيري، رفعت جماهير منتخب النرويج في الملعب، أعلام فلسطين، أمام الكيان الصهيوني، احتجاجًا على الجرائم التي يمارسها الأخير في قطاع غزة.

وإلى جانب ذلك، يدعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في منافسات كرة القدم على غرار ما حدث مع روسيا، علمًا بأن يويفا كان يستعد لإجراء تصويت رسمي في هذا الشأن قبل تدخل الرئيسي الأمريكي دونالد ترامب.