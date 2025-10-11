المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بثلاثية أمام إستونيا.. إيطاليا تواصل مطاردة النرويج في سباق مونديال 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:44 م 11/10/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

حقق منتخب إيطاليا انتصارًا غاليًا على إستونيا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة إستونيا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودخل المنتخب الإيطالي مواجهة الليلة ضد إستونيا بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو – باستوني – كالافيوري – ديماركو

خط الوسط: أورسوليني – باريلا – تونالي – راسبادوري

خط الهجوم: كين – ريتيجي

تفاصيل المباراة:

افتتح منتخب إيطاليا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4 عن طريق مويس كين.

واستمرت أفضلية الإيطاليين حتى عززوا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من ريتيجي إلى داخل شباك إستونيا، لتصبح النتيجة 2-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إيطاليا على إستونيا بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 74 سجل لفرانشيسكو بيو ايسبوسيتو الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا.

وقلص منتخب إستونيا الفارق في الدقيقة 76 عن طريق رونو سبينان.

وانتهت أحداث المباراة بفوز إيطاليا على إستونيا بنتيجة 3-1.

منتخب إيطاليا يهزم إستونيا بنتيجة 3-1

استطاعت إيطاليا أن ترفع رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المونديالية.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة.

طالع ترتيب تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 من هنا

مباراة إيطاليا القادمة
