حقق منتخب إيطاليا انتصارًا غاليًا على إستونيا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأقيمت مباراة إستونيا ضد إيطاليا ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ودخل المنتخب الإيطالي مواجهة الليلة ضد إستونيا بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو – باستوني – كالافيوري – ديماركو

خط الوسط: أورسوليني – باريلا – تونالي – راسبادوري

خط الهجوم: كين – ريتيجي

تفاصيل المباراة:

افتتح منتخب إيطاليا التسجيل مبكرًا في الدقيقة 4 عن طريق مويس كين.

واستمرت أفضلية الإيطاليين حتى عززوا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 38 بتسديدة رائعة من ريتيجي إلى داخل شباك إستونيا، لتصبح النتيجة 2-0.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم إيطاليا على إستونيا بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 74 سجل لفرانشيسكو بيو ايسبوسيتو الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا.

وقلص منتخب إستونيا الفارق في الدقيقة 76 عن طريق رونو سبينان.

وانتهت أحداث المباراة بفوز إيطاليا على إستونيا بنتيجة 3-1.

استطاعت إيطاليا أن ترفع رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المونديالية.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة.

