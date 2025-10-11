المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات كأس العالم.. إستونيا ضد إيطاليا.. التشكيل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:44 م 11/10/2025
إيطاليا

منتخب إيطاليا

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة إستونيا ضد إيطاليا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة إستونيا ضد إيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولا بديل لمنتخب إيطاليا عن الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، ويليه إيطاليا بـ9 نقاط قبل لقاء إستونيا، بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط.

طالع ترتيب تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 من هنا

ويدخل المنتخب الإيطالي مواجهة الليلة ضد إستونيا بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو – باستوني – كالافيوري – ديماركو

خط الوسط: أورسوليني – باريلا – تونالي – راسبادوري

خط الهجوم: كين – ريتيجي

تابعوا معنا أحداث المباراة فور انطلاقها:

مباراة إيطاليا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب إيطاليا إستونيا إستونيا ضد إيطاليا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 1
عمان

عمان

56

فرصة هدف لمنتخب الإمارات بعد تسديدة قوية من عبد الله حارب على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس عمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة