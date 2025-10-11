تصفيات كأس العالم.. إستونيا ضد إيطاليا.. التشكيل

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة إستونيا ضد إيطاليا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقام مباراة إستونيا ضد إيطاليا في تمام الساعة 9:45 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولا بديل لمنتخب إيطاليا عن الفوز من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب النرويج جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 18 نقطة، ويليه إيطاليا بـ9 نقاط قبل لقاء إستونيا، بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط.

طالع ترتيب تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 من هنا

ويدخل المنتخب الإيطالي مواجهة الليلة ضد إستونيا بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دي لورينزو – باستوني – كالافيوري – ديماركو

خط الوسط: أورسوليني – باريلا – تونالي – راسبادوري

خط الهجوم: كين – ريتيجي

تابعوا معنا أحداث المباراة فور انطلاقها: