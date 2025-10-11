شهدت مباراة النرويج والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026 واحدة من أكثر اللحظات غرابة وإثارة في التصفيات، بعدما تصدى حارس مرمى الكيان لركلتي جزاء متتاليتين من النجم النرويجي إيرلينج هالاند، قبل أن يرد الأخير بثلاثية تاريخية في اللقاء.

سيناريو نادر.. إهدار مزدوج لهالاند

في الدقيقة السادسة من المباراة، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح النرويج انبرى لها هالاند، إلا أن حارس المرمى أوفير مارسيانو بيريتس تصدى لها.

لكن الحكم قرر إعادة الركلة بدعوى أن الحارس لم يلتزم بخط المرمى أثناء التنفيذ.

ورغم الإعادة، تمكن بيريتس من التصدي مجددًا لتسديدة مهاجم مانشستر سيتي، وسط ذهول الجماهير في المدرجات.

رد هالاند القاسي.. ثلاثية جديدة

لم يستسلم المهاجم النرويجي، ورد بثلاثية "هاتريك" في الدقائق 27 و63 و72، ليقود بلاده لفوز مثير يعزز حظوظها في التأهل إلى المونديال.

وواصل هالاند تألقه اللافت، إذ أصبح رصيده 51 هدفًا في 46 مباراة دولية، كما سجل في 10 مباريات متتالية بقميص المنتخب.

أبعاد سياسية تشعل المواجهة

لم تقتصر الإثارة على الجانب الرياضي فقط، إذ وصفت صحيفة ذا أتلتيك المباراة بأنها "واحدة من أكثر المواجهات إثارة للجدل في كرة القدم الدولية الحديثة"، مشيرة إلى أنها حملت أبعادًا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة.

فالمواجهة اكتسبت حساسية خاصة بسبب الموقف الرسمي للنرويج المناهض لسياسات الكيان الصهيوني، حيث أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم تخصيص عائدات المباراة لدعم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

النرويج تقترب من المونديال

بهذا الفوز، عزز المنتخب النرويجي صدارته للمجموعة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، ليصبح على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.