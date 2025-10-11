زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره الجورجي، على ملعب مانيول فاليرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل إسبانيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حارس المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - لي نورماند - باو كوبارسي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي - بيدري - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي - فيران توريس - أويارزابال.

ويواجه منتخب إسبانيا بعض الإصابات بين صفوفه، حيث تعرض الثنائي دين هويسن، وداني أولمو، للإصابة وغادر المعسكر.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، جورجيا، وتركيا، وبلغاريا.

وحقق منتخب إسبانيا العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين أمام تركيا وبلغاريا.