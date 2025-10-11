زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب إسبانيا نظيره الجورجي، على ملعب مانيول فاليرو، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة

وسجل يريمي هدف إسبانيا الأول في الدقيقة 15، بعد إسناد الكرة من لي نورماند أمام منطقة الجزاء، ليصوب في المرمى.

واحتسب حكم اللقاء لركلة جزاء لصالح فيران توريس بعد عرقلته من جانب مامارداشيفيلي حارس مرمى جورجيا.

وأهدر فيران توريس ركلة جزاء في الدقيقة 29، حيث تصدى لها مامارداشيفيلي.

وفي الدقيقة 55 حرم القائم منتخب إسبانيا من الهدف الثاني، حيث صوب أويارزابال كرة قوية ارتطمت بالقائم ثم ارتدت ليصوب توريس كرة أخرى ارتطمت بالفائم أيضًا.

وسجل أويارزابال الهدف الثاني بـ إسبانيا في الدقيقة 64، من تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

تشكيل إسبانيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حارس المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: بيدرو بورو - لي نورماند - باو كوبارسي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مارتن زوبمندي - بيدري - ميكيل ميرينو

خط الهجوم: يريمي - فيران توريس - أويارزابال.

ويواجه منتخب إسبانيا بعض الإصابات بين صفوفه، حيث تعرض الثنائي دين هويسن، وداني أولمو، للإصابة وغادر المعسكر.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم، بجانب كل من، جورجيا، وتركيا، وبلغاريا.

وحقق منتخب إسبانيا العلامة الكاملة بالفوز في أول جولتين أمام تركيا وبلغاريا.