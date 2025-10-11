المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم.. البرتغال ضد أيرلندا.. التشكيل

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:23 م 11/10/2025
رونالدو

البرتغال تواجه أيرلندا بحثًا عن الفوز الثالث تواليًا

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال ضد أيرلندا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يستضيف منتخب البرتغال نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، على ملعب جوزيه ألفالاده في العاصمة لشبونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مهمة تبدو في المتناول

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو متصدر المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي لمواصلة الانفراد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل للمونديال.

في المقابل، يسعى منتخب أيرلندا، متذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط، إلى تحقيق مفاجأة تعيد إليه الأمل في المنافسة، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين.

رونالدو يقود كتيبة مارتينيز

يعول المدير الفني روبيرتو مارتينيث على خبرة وقيادة كريستيانو رونالدو الذي يواصل تحطيم الأرقام الدولية، إلى جانب الثنائي برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز اللذين يمثلان ثقل الوسط الهجومي في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز – ايناسيو – روبن دياز – دالوت

خط الوسط: فيتينيا – روبن نيفيز – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا

أحداث المباراة

تنطلق بعد قليل..

كريستيانو رونالدو تصفيات أوروبا تصفيات كأس العالم 2026 المنتخب البرتغالي منتخب أيرلندا البرتغال ضد أيرلندا تشكيل البرتغال

أخبار تهمك

مباشر
الإمارات

الإمارات

0 1
عمان

عمان

56

فرصة هدف لمنتخب الإمارات بعد تسديدة قوية من عبد الله حارب على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس عمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة