البرتغال تواجه أيرلندا بحثًا عن الفوز الثالث تواليًا

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة البرتغال ضد أيرلندا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بتصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يستضيف منتخب البرتغال نظيره الأيرلندي مساء اليوم السبت، على ملعب جوزيه ألفالاده في العاصمة لشبونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مهمة تبدو في المتناول

يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء وهو متصدر المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي لمواصلة الانفراد بالصدارة والاقتراب خطوة جديدة من التأهل للمونديال.

في المقابل، يسعى منتخب أيرلندا، متذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط، إلى تحقيق مفاجأة تعيد إليه الأمل في المنافسة، بعد تعثره في الجولتين الماضيتين.

رونالدو يقود كتيبة مارتينيز

يعول المدير الفني روبيرتو مارتينيث على خبرة وقيادة كريستيانو رونالدو الذي يواصل تحطيم الأرقام الدولية، إلى جانب الثنائي برناردو سيلفا وبرونو فيرنانديز اللذين يمثلان ثقل الوسط الهجومي في تشكيلة المنتخب البرتغالي.

تشكيل منتخب البرتغال أمام أيرلندا

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز – ايناسيو – روبن دياز – دالوت

خط الوسط: فيتينيا – روبن نيفيز – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: بيدرو نيتو – كريستيانو رونالدو – برناردو سيلفا

أحداث المباراة

1: انطلقت المباراة.

15: مرور ربع ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

30: مرور نصف ساعة ولا يزال التعادل السلبي قائمًا.

45: انتهاء الشوط الأول.

46: انطلاق الشوط الثاني.