تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

0 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

هالاند يهز الكيان الصهيوني.. ثلاثية جديدة ومطاردة بلا رحمة للأرقام القياسية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:31 م 11/10/2025
هالاند

النجم النرويجي إيرلينج هالاند

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما قاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه الكيان الصهيوني بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة السادسة من المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هداف مانشستر سيتي ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية، رغم إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن تصدى لها الحارس دانييل بيريتز.

قبل أن يقرر الحكم البولندي سيمون مارسينياك إعادة تنفيذها لتقدّم الحارس عن خط المرمى، إلا أن بيريتز نجح مجددًا في التصدي للمحاولة الثانية.

بهذا الفوز، حافظ المنتخب النرويجي على العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار السادس تواليًا في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب الاحتلال عند 9 نقاط في المركز الثالث.

أرقام استثنائية لإيرلينج هالاند:

- 51 هدفًا في 46 مباراة دولية فقط.

- أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا دوليًا.

- الهداف التاريخي لمنتخب النرويج (51 هدفًا) متفوقًا على يورجن جوفي (33 هدفًا).

- يتصدر ترتيب هدافي التصفيات الأوروبية برصيد 12 هدفًا، متقدمًا على ممفيس ديباي بفارق 3 أهداف.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

تصفيات أوروبا إيرلينج هالاند كأس العالم 2026 منتخب النرويج الكيان الصهيوني

