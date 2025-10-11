واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند هوايته المفضلة في هز الشباك، بعدما قاد منتخب بلاده لاكتساح ضيفه الكيان الصهيوني بخماسية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة السادسة من المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل هداف مانشستر سيتي ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليواصل تحطيم الأرقام القياسية، رغم إهداره ركلة جزاء في الشوط الأول بعد أن تصدى لها الحارس دانييل بيريتز.

قبل أن يقرر الحكم البولندي سيمون مارسينياك إعادة تنفيذها لتقدّم الحارس عن خط المرمى، إلا أن بيريتز نجح مجددًا في التصدي للمحاولة الثانية.

بهذا الفوز، حافظ المنتخب النرويجي على العلامة الكاملة بتحقيقه الانتصار السادس تواليًا في التصفيات، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب الاحتلال عند 9 نقاط في المركز الثالث.

أرقام استثنائية لإيرلينج هالاند:

- 51 هدفًا في 46 مباراة دولية فقط.

- أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى 50 هدفًا دوليًا.

- الهداف التاريخي لمنتخب النرويج (51 هدفًا) متفوقًا على يورجن جوفي (33 هدفًا).

- يتصدر ترتيب هدافي التصفيات الأوروبية برصيد 12 هدفًا، متقدمًا على ممفيس ديباي بفارق 3 أهداف.



