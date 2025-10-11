انتهت آمال الكيان الصهيوني في التأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتنحصر المنافسة في المجموعة التاسعة بين النرويج وإيطاليا.

وتضم المجموعة التاسعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 منتخبات النرويج وإيطاليا وإستونيا ومولدوفا، بجانب الكيان الصهيوني.

لا مكان للكيان الصهيوني

قضى المنتخب النرويجي على آمال الكيان الصهيوني في التأهل مباشرة لكأس العالم 2026، بعد اكتساحه (5-0)، اليوم السبت.

والتقى المنتخبان على أرض النرويج في مباراة شهدت احتجاجات جماهيرية واسعة في المدرجات، مع رفع أعلام فلسطين، إذ عبرت الجماهير عن استيائها من استضافة الكيان الصهيوني في ظل الجرائم التي يمارسها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

ولم يعد بإمكان الكيان الصهيوني أن يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بالنظر إلى نظام التصفيات في أوروبا.

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

يتنافس 54 منتخبًا في قارة أوروبا على الصعود إلى كأس العالم.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

وتتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.

حسابات التأهل لكأس العالم في مجموعة إيطاليا والنرويج

ينحصر الصراع بشأن التأهل المباشر لكأس العالم 2026 بين النرويج وإيطاليا، مع أفضلية واضحة لفريق إيرلينج هالاند.

1) النرويج: 18 نقطة من 6 مباريات (+26 هدفًا)

2) إيطاليا: 9 نقاط من 4 مباريات (+5 أهداف)

3) الكيان الصهيوني: 9 نقاط من 6 مباريات

4) إستونيا: 3 نقاط من 5 مباريات

5) مولدوفا: دون رصيد من النقاط بعد 5 مباريات

وفق المعطيات السابقة، يملك الكيان الصهيوني فرصة ضعيفة جدًا في احتلال الوصافة التي تؤهله إلى الملحق الأوروبي، بينما لم يعد بإمكانه الصعود المباشر إلى كأس العالم 2026.

أما بالنسبة لمنتخب النرويج، يحتاج إلى الحصول على 4 نقاط دون النظر إلى نتائج منتخب إيطاليا.

ويمكن لمنتخب النرويج أن يتأهل كذلك إذا خسر مباراته ضد إستونيا، وتعادل مع إيطاليا، إذ يصل في تلك الحالة إلى النقطة 19، وهو أعلى رصيد ممكن أن يبلغه فريق جينارو جاتوزو، مع أفضلية فارق الأهداف الواضحة لرفاق أوديجارد.

ويتعين على منتخب إيطاليا أن ينتصر في جميع مبارياته حتى يصل إلى النقطة 21، ليتساوى مع النرويج، ثم بعد ذلك ينظر كلاهما إلى فارق الأهداف الذي لا يصب أبدًا في صالح الأزوري.