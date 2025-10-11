المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ضربة موجعة لميلان وبلجيكا.. الإصابة توقف تألق ساليميكرز

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:22 م 11/10/2025
ساليميكرز

أليكسيس ساليميكرز

تلقى نادي ميلان ومنتخب بلجيكا صدمة قوية بعد إصابة الجناح أليكسيس ساليميكرز في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مباراة "الشياطين الحمر" أمام مقدونيا الشمالية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي.

إصابة ساليميكرز تُربك حسابات ميلان وبلجيكا

وغادر ساليميكرز أرض الملعب في الدقيقة 59 متأثرًا بالإصابة، قبل أن يؤكد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم رسميًا غيابه عن المباراة المقبلة أمام ويلز في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات دقيقة فور عودته إلى ميلانو، لتحديد مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

وتشير التقديرات الأولية إلى إمكانية غيابه لعدة أسابيع، ما يعني غيابه عن مواجهة فيورنتينا المقررة في 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

إصابة ساليميكرز تفسد البداية المميزة

وجاءت الإصابة في توقيت صعب، إذ يعيش الجناح البلجيكي واحدة من أفضل فتراته منذ انضمامه إلى ميلان، بعدما نجح في تثبيت أقدامه كلاعب أساسي على الجهة اليمنى وقدم مستويات لافتة، أبرزها تسجيله هدفًا رائعًا في الفوز على نابولي.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

ميلان منتخب بلجيكا تصفيات كأس العالم 2026 أليكسيس ساليميكرز الدوري الإيطالي

