حقق منتخب المجر فوزه الأول في مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتغلب على ضيفه أرمينيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة المجر ضد أرمينيا ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وأنجز أصحاب الأرض المهمة بهدفين في الشوط الثاني، حيث سجل دانييل لوكاش هدف التقدم في الدقيقة 56.

وأضاف جومبور جروبر الهدف الثاني للمجر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع منتخب المجر رصيده إلى 4 نقاط بجدول ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المونديالية، والتي يتصدرها البرتغال.

أما منتخب أرمينيا تجمد رصيده عند 3 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.

وكان منتخب المجر بدأ مشواره في المجموعة بالتعادل 2 - 2 مع أيرلندا ثم الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 2 - 3.

