كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

0 0
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

0 0
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

0 2
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

1 4
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

2 1
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

مجموعة البرتغال.. المجر تحقق الفوز الأول في تصفيات كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:49 م 11/10/2025
منتخب المجر

منتخب المجر

حقق منتخب المجر فوزه الأول في مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالتغلب على ضيفه أرمينيا بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة المجر ضد أرمينيا ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وأنجز أصحاب الأرض المهمة بهدفين في الشوط الثاني، حيث سجل دانييل لوكاش هدف التقدم في الدقيقة 56.

وأضاف جومبور جروبر الهدف الثاني للمجر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع منتخب المجر رصيده إلى 4 نقاط بجدول ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المونديالية، والتي يتصدرها البرتغال.

أما منتخب أرمينيا تجمد رصيده عند 3 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.

وكان منتخب المجر بدأ مشواره في المجموعة بالتعادل 2 - 2 مع أيرلندا ثم الخسارة أمام البرتغال بنتيجة 2 - 3.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا لكأس العالم من هنا

رونالدو البرتغال تصفيات كأس العالم أرمينيا منتخب المجر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
العراق

العراق

0 0
اندونيسيا

اندونيسيا

36

فرصة للعراق بعد كرة عرضية ويقابلها بشار رسن بتسديدة ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة