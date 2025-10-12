المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

5 أهداف تصنع مجدًا مزدوجًا.. مبابي يطارد التاريخ مع فرنسا والعالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:44 ص 12/10/2025
مبابي

مبابي

لقد كان عامًا حافلًا لبداية موسم كيليان مبابي، حيث سجّل 9 أهداف في الدوري الإسباني و5 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بينما يواصل زيادة رصيده من الأهداف مع المنتخب الفرنسي.

لدرجة أن جائزة الحذاء الذهبي لعام 2025، بالإضافة إلى كونه هدّاف الدوري الإسباني (بعد أن احتفظ باللقب خمس سنوات متتالية في الدوري الفرنسي)، باتت في متناوله، ومعها رقمين قياسيين مميزين وهو في السادسة والعشرين من عمره.

5 أهداف تصنع مجدًا مزدوجًا

الأول هو أن يصبح الهدّاف التاريخي للمنتخب الفرنسي، إذ يملك 53 هدفًا مقابل 57 هدفًا لأوليفييه جيرو، وذلك بعد هدفه أمام أذربيجان. ويبدو أنه قد يتجاوز هذا الرقم حتى قبل كأس العالم الصيف المقبل.

أما الرقم القياسي الثاني فهو أكثر تاريخية، إذ يمكنه في الولايات المتحدة أن يُتوج كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، حيث يملك 12 هدفًا في مشاركتين (2018 و2022)، وكان له دور حاسم في الفوز بالأولى وكاد أن يحقق الثانية، فقد سجل ثلاثة أهداف في النهائي بالإضافة إلى ركلة الجزاء في سلسلة التسديدات ضد الأرجنتين، ليُنهي البطولة بـ8 أهداف.

في تلك القائمة، يتصدر الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا، يليه رونالدو نازاريو بـ15 هدفًا، ثم جيرد مولر بـ14 هدفًا، ويأتي ميسي وفونتين بـ13 هدفًا، ثم مبابي وبيليه بـ12 هدفًا لكلٍ منهما.

ومرة أخرى، فإن تسجيل خمسة أهداف إضافية فقط سيضعه في الصدارة، خاصة مع إضافة دور الـ32 في هذه النسخة من كأس العالم، ما يمنحه فرصة لخوض مباراة إضافية لتحقيق ذلك.

ومع ذلك، هناك ليونيل ميسي الذي لا يزال يطوف في الأفق ساعيًا لتحقيق الهدف نفسه، غير أن الأرجنتيني لم يتبقَّ له سوى هذه الفرصة الوحيدة، بينما يملك الفرنسي على الأقل كأس عالم أخرى لتحقيق طموحه، وبصفته قائد المنتخب الفرنسي، يُعد مبابي أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس العالم منذ بيليه عام 1958.

مبابي (60 هدفاً) يسير أيضًا في طريقه نحو دخول قائمة الخمسة الأوائل في دوري أبطال أوروبا، حيث يأتي خلف راؤول صاحب الـ71 هدفًا، وفي ظل وجود عملاقين مثل كريستيانو رونالدو (140 هدفاً) وميسي (129 هدفاً)، فإن إزاحتهما عن القمة ستكون أشبه بالمعجزة.

مباراة فرنسا القادمة
منتخب فرنسا مبابي كأس العالم 2026

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

