بعد الهزيمة أمام ألبانيا.. مدرب صربيا يقدم استقالته

أعلن دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، تقديم استقالته من تدريب النسور، وذلك بعد الهزيمة أمام ألبانيا.

وخسر منتخب صربيا بهدف نظيف أمام ألبانيا، بالأمس السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ستويكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "تحدثت مع الرئيس والأمين العام، وقدمت استقالتي، شخصيًا لم أتوقع هذه الهزيمة".

وأضاف: "أتحمل مسؤولياتي كاملة، وأنا المسؤول الوحيد عنها".

وتابع: "لن أسافر إلى أندورا لقيادة الفريق، النتيجة سيئة، لم أتوقع هذا".

بهذه الهزيمة، تتخلف صربيا بأربع نقاط عن ألبانيا، ثانية في المجموعة، مع تبقي ثلاث مباريات، ولكن يبدو تأهل إنجلترا في هذه المجموعة أمرًا مؤكدًا، لكن ألبانيا اتخذت خيارًا حاسمًا في سباق التأهل إلى الملحق.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده من النقاط إلى 11 في المركز الثاني بالمجموعة الحادية عشرة.

فيما تجمد رصيد صربياعند النقطة 7 في المركز الثالث، ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة المجموعة بـ 15 نقطة.