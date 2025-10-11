المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

بعد الهزيمة أمام ألبانيا.. مدرب صربيا يقدم استقالته

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:08 م 12/10/2025
دراجان ستويكوفيتش

دراجان ستويكوفيتش

أعلن دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا، تقديم استقالته من تدريب النسور، وذلك بعد الهزيمة أمام ألبانيا.

وخسر منتخب صربيا بهدف نظيف أمام ألبانيا، بالأمس السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال ستويكوفيتش في تصريحات للصحفيين: "تحدثت مع الرئيس والأمين العام، وقدمت استقالتي، شخصيًا لم أتوقع هذه الهزيمة".

وأضاف: "أتحمل مسؤولياتي كاملة، وأنا المسؤول الوحيد عنها".

وتابع: "لن أسافر إلى أندورا لقيادة الفريق، النتيجة سيئة، لم أتوقع هذا".

بهذه الهزيمة، تتخلف صربيا بأربع نقاط عن ألبانيا، ثانية في المجموعة، مع تبقي ثلاث مباريات، ولكن يبدو تأهل إنجلترا في هذه المجموعة أمرًا مؤكدًا، لكن ألبانيا اتخذت خيارًا حاسمًا في سباق التأهل إلى الملحق.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده من النقاط إلى 11 في المركز الثاني بالمجموعة الحادية عشرة.

فيما تجمد رصيد صربياعند النقطة 7 في المركز الثالث، ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة المجموعة بـ 15 نقطة.

 

مباراة صربيا القادمة
كأس العالم صربيا ألبانيا

التعليقات