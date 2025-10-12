الهدّاف المتسلسل إيرلينج هالاند واصل تحطيم الأرقام القياسية، بعدما سجّل في 10 مباريات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده وهي أطول سلسلة تهديفية في مسيرته حتى الآن.

اللاعب النرويجي واصل سلسلته التهديفية لتصل إلى رقم مزدوج مساء أمس السبت، حيث افتتح التسجيل بعد مرور 27 دقيقة في مباراة تصفيات كأس العالم أمام الكيان الصهيوني، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 63، وأكمل ثلاثيته "هاتريك" في الدقيقة 72.

هالاند قدّم بداية نارية لموسم 2025/26، وقد تم اختياره مؤخرًا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر سبتمبر، كما صوّت جماهير مانشستر سيتي لهدفه الأول في ديربي مانشستر أمام يونايتد كأفضل هدف في الشهر.

سلسلة تهديفية وصلت لـ10 مباريات

وبدأت سلسلة أهداف النرويجي في نهاية شهر أغسطس، حين سجّل في خسارة مانشستر سيتي 2-1 أمام برايتون.

بعد ذلك، أحرز الهدف الوحيد في فوز منتخب النرويج 1-0 على فنلندا، قبل أن يسجّل خمسة أهداف في الانتصار الكاسح لبلاده بنتيجة 11-1 على مولدوفا.

ثم واصل التألق بتسجيل ثنائية أمام مانشستر يونايتد، وهدف آخر في التعادل 1-1 مع آرسنال، إضافةً إلى هدفين متأخرين أمام بيرنلي، وهدف خارج الديار أمام موناكو، قبل أن يضمن هدفه المبكر أمام برينتفورد الفوز لمانشستر سيتي 1-0 الأسبوع الماضي.

ورغم إهداره ركلة جزاء – وإعادة تنفيذها بعد ست دقائق دون أن ينجح في التسجيل – إلا أن أهدافه الأخيرة منحت النرويج التقدّم 2-0 أمام الكيان الصهيوني، قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 63، ويُكمل ثلاثيته "الهاتريك" في الدقيقة 72.

معادلة ميسي ومطاردة رونالدو

قبل هذه السلسلة الحالية، كان أفضل رقم لهالاند أمام المرمى هو التسجيل في ثماني مباريات متتالية، وهو الإنجاز الذي حققه مرتين من قبل.

وبوصوله إلى 10 مباريات متتالية من التسجيل، يكون صاحب القميص رقم 9 قد عادل الرقم الذي حققه ليونيل ميسي كأطول سلسلة مباريات متتالية يسجل فيها، وهو الإنجاز الذي حققه النجم الأرجنتيني مرتين (في عامي 2010 و2013).

المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تمكّن من التسجيل في 11 مباراة متتالية عام 2014 — وهو رقم يبدو الآن هدفًا واضحًا لهالاند في سعيه لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.

الهاتريك الأخير الذي سجّله إيرلينج هالاند في ملعب أوليفال بالعاصمة أوسلو يعني أنه وصل الآن إلى 19 هدفًا في آخر 10 مباريات، و21 هدفًا في 12 مباراة هذا الموسم مع النادي والمنتخب، وهي أرقام مذهلة تؤكد استمراره في تحطيم كل التوقعات.

بالترتيب، هذه هي المباريات العشر المتتالية التي سجّل فيها إيرلينج هالاند أهدافه:

31 أغسطس – برايتون 2-1 مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) – هدف واحد

4 سبتمبر – النرويج 1-0 فنلندا (ودية دولية) – هدف واحد

9 سبتمبر – النرويج 11-1 مولدوفا (تصفيات كأس العالم) – خمسة أهداف

14 سبتمبر – مانشستر سيتي 3-0 مانشستر يونايتد (الدوري الإنجليزي) – هدفان

18 سبتمبر – مانشستر سيتي 2-0 نابولي (دوري أبطال أوروبا) – هدف واحد

21 سبتمبر – آرسنال 1-1 مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) – هدف واحد

27 سبتمبر – مانشستر سيتي 5-1 بيرنلي (الدوري الإنجليزي) – هدفان

1 أكتوبر – موناكو 2-2 مانشستر سيتي (دوري أبطال أوروبا) – هدفان

5 أكتوبر – برينتفورد 0-1 مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) – هدف واحد

11 أكتوبر – النرويج 5-0 الكيان الصهيوني (تصفيات كأس العالم) – ثلاثة أهداف