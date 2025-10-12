المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دي لا فوينتي يكشف تفاصيل إصابة داني أولمو مع إسبانيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:31 م 12/10/2025
أولمو

داني أولمو

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تفاصيل إصابة داني أولمو التي غادر على إثرها المعسكر.

وغادر أولمو معسكر منتخب إسبانيا؛ قبل مباراة جورجيا ليعود إلى نادي برشلونة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "داني  أولمو كان في حالة ممتازة، ولم تكن هناك تقارير طبية، تشير إلى معاناته من إصابة، وكان يعاني فقط من انزعاج طفيف".

وأضاف: "لم يتدرب طوال الأسبوع، ظنًا منه أن تقدمه سيتحسن، لكن في النهاية تفاقم الانزعاج، فقررنا، حرصًا على صحته وسلامته، أن يغادر معسكر التدريب".

وأتم: "لو كنا متأكدين من إمكانية عودته دون مخاطرة، كما نفعل دائمًا، لكان قد بقي".

وكان الاتحاد الإسباني، قد كشف عن وصول داني أولمو إلى معسكر منتخب إسبانيا مصابًا، على الرغم من تحسن حالته قبل الحصة التدريبية الأخيرة من مباراة جورجيا.

وفاز منتخب إسبانيا بهدفين دون رد أمام جورجيا، بالأمس السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

 

مباراة إسبانيا القادمة
برشلونة منتخب إسبانيا كأس العالم 2026 دي لا فوينتي

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

