دي لا فوينتي يكشف تفاصيل إصابة داني أولمو مع إسبانيا

كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تفاصيل إصابة داني أولمو التي غادر على إثرها المعسكر.

وغادر أولمو معسكر منتخب إسبانيا؛ قبل مباراة جورجيا ليعود إلى نادي برشلونة.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "داني أولمو كان في حالة ممتازة، ولم تكن هناك تقارير طبية، تشير إلى معاناته من إصابة، وكان يعاني فقط من انزعاج طفيف".

وأضاف: "لم يتدرب طوال الأسبوع، ظنًا منه أن تقدمه سيتحسن، لكن في النهاية تفاقم الانزعاج، فقررنا، حرصًا على صحته وسلامته، أن يغادر معسكر التدريب".

وأتم: "لو كنا متأكدين من إمكانية عودته دون مخاطرة، كما نفعل دائمًا، لكان قد بقي".

وكان الاتحاد الإسباني، قد كشف عن وصول داني أولمو إلى معسكر منتخب إسبانيا مصابًا، على الرغم من تحسن حالته قبل الحصة التدريبية الأخيرة من مباراة جورجيا.

وفاز منتخب إسبانيا بهدفين دون رد أمام جورجيا، بالأمس السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.