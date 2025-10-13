المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

ديشامب: لم يكن لدينا أي مخاوف بشأن إصابة مبابي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:23 م 12/10/2025
مبابي

مبابي

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تفاصيل إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وغادر مبابي، معسكر منتخب فرنسا؛ بسبب الإصابة بالأمس السبت.

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "هل يجب أن نشركه كثيرًا؟ يمكننا دائمًا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ".

وأضاف: "لكن لديّ نقاشات كثيرة مع كيليان، قبل بداية الأسبوع، وخلاله، وخاصةً حول مشاعره، خلال الاستراحة أيضًا، وحتى في الشوط الثاني، لسنا بمنأى عن ذلك، لم تتفاقم حالته، ولم يُعان من ألم شديد، ولكن هناك صدمات".

وتابع: "قبل استبداله، تلقى ضربة في مكان الألم تحديدًا. لكن بدون تلك الصدمة، وبالنظر إلى مستواه الحالي، لم تكن هناك أي مخاوف تُذكر".

وأتم: "كرة القدم تتطلب تلامسًا، وللأسف، قد تحدث إصابات، لست متأكدًا من أن هذه التعليقات ستقنع ريال مدريد".

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أصدره صباح اليوم السبت: "لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك".

 

 

 

مباراة فرنسا القادمة
فرنسا مبابي كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

