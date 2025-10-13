ديشامب: لم يكن لدينا أي مخاوف بشأن إصابة مبابي

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، تفاصيل إصابة كيليان مبابي قبل مواجهة آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وغادر مبابي، معسكر منتخب فرنسا؛ بسبب الإصابة بالأمس السبت.

وقال ديشامب في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: "هل يجب أن نشركه كثيرًا؟ يمكننا دائمًا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال ".

وأضاف: "لكن لديّ نقاشات كثيرة مع كيليان، قبل بداية الأسبوع، وخلاله، وخاصةً حول مشاعره، خلال الاستراحة أيضًا، وحتى في الشوط الثاني، لسنا بمنأى عن ذلك، لم تتفاقم حالته، ولم يُعان من ألم شديد، ولكن هناك صدمات".

وتابع: "قبل استبداله، تلقى ضربة في مكان الألم تحديدًا. لكن بدون تلك الصدمة، وبالنظر إلى مستواه الحالي، لم تكن هناك أي مخاوف تُذكر".

وأتم: "كرة القدم تتطلب تلامسًا، وللأسف، قد تحدث إصابات، لست متأكدًا من أن هذه التعليقات ستقنع ريال مدريد".

مبابي شارك أساسيا مع فرنسا في الفوز 3-0 على أذربيجان، مساء الجمعة، في تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي أصدره صباح اليوم السبت: "لن يسافر كيليان مبابي قائد المنتخب الفرنسي الذي تعرض لإصابة في كاحله الأيمن مساء الجمعة خلال مباراة أذربيجان إلى ريكيافيك".