زيدان: أرغب في تدريب منتخب فرنسا يومًا ما

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:35 م 12/10/2025
زين الدين زيدان

زيدان

أكد زين الدين زيدان المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد السابق، أنه يرغب في تدريب منتخب فرنسا.

ويمكث زيدان دون تدريب أي منتخب منذ يونيو 2021، عقب رحيله عن ريال مدريد.

وقال زيدان في تصريحات عبر فيستيفال ديلو سبورت: "بالتأكيد سأعود كمدير فني مرة أخرى، هذا ضمن خطتي".

وأضاف: "رغبتي هي تولي تدريب منتخب فرنسا يومًا ما، سنرى ذلك".

وأتم: "لا أعرف لماذا لم أتولى تدريب يوفنتوس، هذا النادي في قلبي، لقد منحني الكثير، لكن هدفي تدريب فرنسا".

ورفض زيدان كافة العروض التي تلقاها منذ رحيله عن ريال في 2021.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فإن زيدان سيكون مدربًا لمنتخب فرنسا عقب كأس العالم 2026، حيث إنه سينتهي عقد ديديه ديشامب.

ويتولى ديشامب تدريب منتخب فرنسا منذ 2015، واستطاع أن يتوج بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا.

كما أنه خسر لقب كأس العالم 2022 في قطر، بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.

 

 

