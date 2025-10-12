هالاند على رأسهم.. استبعاد 5 لاعبين من معسكر النرويج

أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم استبعاد 5 لاعبين من معسكر المنتخب الأول، على رأسهم المهاجم إيرلينج هالاند.

وخاض منتخب النرويج مباراة وحيدة هذا الشهر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2026، اكتسح خلالها الكيان الصهيوني بخماسية نظيفة.

استبعاد 5 لاعبين من معسكر النرويج

حقق منتخب النرويج أهدافه في أسبوع فيفا، إذ ابتعد بصدارة ترتيب المجموعة التاسعة في تصفيات كأس العالم 2026 بفارق 6 نقاط عن إيطاليا.

واختار المنتخب النرويجي خوض مباراة ودية ضد نيوزيلندا، بعد غدٍ الثلاثاء.

وكشف حساب المنتخب النرويجي عبر موقع إكس أو تويتر سابقًا استبعاد 5 لاعبين من المعسكر الجاري، من بينهم هالاند.

وأوضح أن اللاعبين الذين لديهم جدول مباريات مزدحم سيعودون إلى أنديتهم، وهم ألكسندر سورلوث وجوليان ريرسون وإيرلينج هالاند وفريدريك بيوركان.

وأكمل البيان الرسمي: "يغادر أيضًا فيليكس هورن ميهر معسكر منتخب النرويج بسبب إصابة في الكاحل".

يشار إلى أن إيرلينج هالاند سجل 3 أهداف في فوز النرويج الكبير على الكيان الصهيوني، ليواصل تصدر ترتيب الهدافين في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026.