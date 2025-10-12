المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سياسة الخصوصية
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

0 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

14 7
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

1 2
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

1 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

3 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرياضية: اختبار طبي يحدد موقف جواو فيليكس من مواجهة البرتغال والمجر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:05 م 12/10/2025
رونالدو جواو فيليكس

جواو فيليكس - لاعب البرتغال

يخضع البرتغالي جواو فيلكس، مهاجم فريق النصر السعودي، إلى اختبارات طبية مساء اليوم الأحد، ليتحدد موقفه من مباراة المجر في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن فيليكس سيخضع لاختبار طبي ليتحدد موقفه من مباراة المجر، وذلك بعدما تعرض لإجهاد عضلي في التدريبات التي سبقت مواجهة إيرلندا يوم السبت الماضي.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصدرها، أن اللاعب البرتغالي يواصل التأهيل في معسكر منتخب بلاده، ويخضع لبرنامج طبي وتأهيلي، إضافة إلى أداء بعض التدريبات في صالة النادي "الجيم".

وسبق وأحرز النجم البرتغالي القادم هذا الصيف إلى النصر من تشيلسي الإنجليزي 8 أهداف في 9 مباريات، وذلك في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، يليه منتخب أرمينيا برصيد 3 نقاط، ثم المجر وإيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي سياق متصل، يواصل جواو فيليكس تقديم مستويات مميزة مع فريقه النصر السعودي، الذي يتصدر حاليًا جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الأربع الأولى من الموسم.

مباراة البرتغال القادمة
البرتغال تصفيات كأس العالم المجر جواو فيليكس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

