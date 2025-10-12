يخضع البرتغالي جواو فيلكس، مهاجم فريق النصر السعودي، إلى اختبارات طبية مساء اليوم الأحد، ليتحدد موقفه من مباراة المجر في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن فيليكس سيخضع لاختبار طبي ليتحدد موقفه من مباراة المجر، وذلك بعدما تعرض لإجهاد عضلي في التدريبات التي سبقت مواجهة إيرلندا يوم السبت الماضي.

وأضافت الصحيفة وفقا لمصدرها، أن اللاعب البرتغالي يواصل التأهيل في معسكر منتخب بلاده، ويخضع لبرنامج طبي وتأهيلي، إضافة إلى أداء بعض التدريبات في صالة النادي "الجيم".

وسبق وأحرز النجم البرتغالي القادم هذا الصيف إلى النصر من تشيلسي الإنجليزي 8 أهداف في 9 مباريات، وذلك في بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا 2.

ويتصدر المنتخب البرتغالي ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة (6 نقاط)، يليه منتخب أرمينيا برصيد 3 نقاط، ثم المجر وإيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي سياق متصل، يواصل جواو فيليكس تقديم مستويات مميزة مع فريقه النصر السعودي، الذي يتصدر حاليًا جدول دوري روشن للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في جميع مبارياته الأربع الأولى من الموسم.