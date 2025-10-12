المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

3 1
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

2 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

3 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

1 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات أوروبا لكأس العالم.. قبرص تكتسح سان مارينو.. وإسكتلندا تعبر بيلاروسيا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:14 م 12/10/2025
إسكتلندا

منتخب إسكتلندا يعبر بيلاروسيا

انتهت أربع مباريات من مواجهات الجولة الثامنة، من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وشهدت مباريات سان مارينو أمام قبرص، إسكتلندا أمام بيلاروسيا، هولندا أمام فنلندا، جزر فاروه أمام التشيك، غزارة تهديفية وإثارة امتدت حتى الدقائق الأخيرة.

مباراة سان مارينو أمام قبرص

حسم منتخب قبرص تفوقه أمام سان مارينو بنتيجة (4-0) في المباراة التي جمعت بينهما في التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وافتتح لويزوس لويزو التسجيل لصالح منتخب قبرص في الدقيقة التاسعة من اللقاء، قبل أن يحرز ستيليوس أندرو الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وأحرز جريجوريس كاستانوس الهدف الثالث لقبرص في الدقيقة 67 من علامة الجزاء، قبل أن يختتم أندرونيكوس كاكوليس التسجيل في الدقيقة 79.

ليرفع منتخب قبرص رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون نقاط في القاع.

مباراة إسكتلندا أمام بيلاروسيا

تفوق منتخب إسكتلندا على نظيره بيلاروسيا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وافتتح تشي آدامز التسجيل في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بينما عزز سكوت ماكتوميناي من تقدم إسكتلندا في الدقيقة 84، وأحرز جليب كوشكو هدف بيلاروسيا الوحيد في الدقيقة 90+6.

رفع منتخب إسكتلندا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل صدارة ترتيب المجموعة، بينما ظل منتخب بلاروسيا بلا نقاط في المذيلة.

الطواحين لا ترحم.. منتخب هولندا يكتسح فنلندا في تصفيات كأس العالم

مباراة جزر فاروه أمام التشيك

أظهر منتخب جزر فاروه تفوقه أمام نظيره التشيك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تصفيات كأس العالم، بتحقيقه الفوز بنتيجة (2-1).

وافتتح هانوس سورينسن، لاعب جزر فاروه التسجيل في الدقيقة 67، قبل أن يدرك آدم كارابيك هدف التعادل لصالح التشيك في الدقيقة 78.

وسجل مارتن أجنارسون الهدف الثاني لصالح جزر فاروه في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليمنح بلاده فوزًا هامًا.

ورفع منتخب جزر فاروه رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، واستقر منتخب التشيك في الوصافة برصيد 13 نقطة.

التشيك قبرص بيلاروسيا جزر فاروه تصفيات أوروبا لكأس العالم إسكتلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

1 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

76

خطيرة لغينيا بيساو بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها محمد صبحي على مرتين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة