انتهت أربع مباريات من مواجهات الجولة الثامنة، من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي أقيمت اليوم الأحد.

وشهدت مباريات سان مارينو أمام قبرص، إسكتلندا أمام بيلاروسيا، هولندا أمام فنلندا، جزر فاروه أمام التشيك، غزارة تهديفية وإثارة امتدت حتى الدقائق الأخيرة.

مباراة سان مارينو أمام قبرص

حسم منتخب قبرص تفوقه أمام سان مارينو بنتيجة (4-0) في المباراة التي جمعت بينهما في التصفيات الأوروبية لكأس العالم.

وافتتح لويزوس لويزو التسجيل لصالح منتخب قبرص في الدقيقة التاسعة من اللقاء، قبل أن يحرز ستيليوس أندرو الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وأحرز جريجوريس كاستانوس الهدف الثالث لقبرص في الدقيقة 67 من علامة الجزاء، قبل أن يختتم أندرونيكوس كاكوليس التسجيل في الدقيقة 79.

ليرفع منتخب قبرص رصيده إلى 8 نقاط محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما ظل منتخب سان مارينو بدون نقاط في القاع.

مباراة إسكتلندا أمام بيلاروسيا

تفوق منتخب إسكتلندا على نظيره بيلاروسيا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما في تصفيات أوروبا لكأس العالم.

وافتتح تشي آدامز التسجيل في الدقيقة 15 من عمر المباراة، بينما عزز سكوت ماكتوميناي من تقدم إسكتلندا في الدقيقة 84، وأحرز جليب كوشكو هدف بيلاروسيا الوحيد في الدقيقة 90+6.

رفع منتخب إسكتلندا رصيده إلى 10 نقاط ليحتل صدارة ترتيب المجموعة، بينما ظل منتخب بلاروسيا بلا نقاط في المذيلة.

مباراة جزر فاروه أمام التشيك

أظهر منتخب جزر فاروه تفوقه أمام نظيره التشيك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن تصفيات كأس العالم، بتحقيقه الفوز بنتيجة (2-1).

وافتتح هانوس سورينسن، لاعب جزر فاروه التسجيل في الدقيقة 67، قبل أن يدرك آدم كارابيك هدف التعادل لصالح التشيك في الدقيقة 78.

وسجل مارتن أجنارسون الهدف الثاني لصالح جزر فاروه في الدقيقة 81 من عمر المباراة، ليمنح بلاده فوزًا هامًا.

ورفع منتخب جزر فاروه رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، واستقر منتخب التشيك في الوصافة برصيد 13 نقطة.