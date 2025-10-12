المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يعود إلى إنتر.. باستوني يغادر معسكر منتخب إيطاليا الإثنين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:41 م 12/10/2025
باستوني

أليساندرو باستوني

أكدت تقارير أن أليساندرو باستوني، سيغادر معسكر منتخب إيطاليا، ليعود إلى نادي إنتر يوم الإثنين، بعد تأكد غيابه عن المشاركة أمام الكيان الصهيوني للإيقاف.

ويضرب منتخب إيطاليا موعدًا مع الكيان الصهيوني، الثلاثاء المقبل، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث يسعى الآزوري لتأكيد حظوظه في بلوغ الملحق

غياب باستوني

حصل أليساندرو باستوني، على البطاقة الصفراء الثانية له في التصفيات في مباراة إستونيا التي أقيمت السبت الماضي، بعد أن تلقى البطاقة الأولى في لقاء الفريقين في شهر سبتمبر.

ويعود أليساندرو باستوني للظهور مع منتخب إيطاليا أمام مولدوفا، في المباراة المقرر لها أن تقام في 13 نوفمبر، ما لم يتعرض لاعب إنتر للإصابة.

وعاد باستوني إلى إيطاليا رفقة المنتخب، إلا أنه قضى يوم الأحد، مع زملائه في المعسكر، إذ تناول الغداء مع باقي اللاعبين وشارك في الحصة التدريبية.

ومن المقرر أن يغادر باستوني معسكر معسكر منتخب إيطاليا، ليعود إلى ناديه إنتر يوم الإثنين.

ويحتل منتخب إيطاليا وصافة جدول ترتيب المجموعة التاسعة، من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد أن حصد الآزوري 12 نقطة من 5 مباريات.

ويسعى منتخب إيطاليا لحجز المركز الثاني في المجموعة، للمنافسة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم من خلال الملحق.

مباراة إيطاليا القادمة
منتخب إيطاليا جينارو جاتوزو تصفيات أوروبا لكأس العالم

