أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني، من قائمته بسبب تعرضه للإصابة.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البلغاري، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد فيران توريس من معسكر إسبانيا للإصابة

وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "تم استبعاد فيران توريس من تشكيلة المنتخب الإسباني لمباراة بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "بعد انتهاء مباراة جورجيا في إلتشي، أبلغ مهاجم نادي برشلونة عن شعوره بآلام عضلية، وقد قيّمها الجهاز الطبي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، بما في ذلك فحوصات إضافية، وشخّصت بإجهاد عضلي دون وجود إصابة تشريحية مصاحبة".

وأتم بيان الاتحاد الإسباني: "نظرًا لخوض المباراة المقبلة ضد بلغاريا، وتماشيًا مع سياسة عدم المخاطرة وإعطاء الأولوية لصحة اللاعب، تم استبعاده من التشكيلة، وقد أُبلغ الجهاز الطبي لنادي برشلونة بجميع التفاصيل".

وتعد إصابة فيران توريس بمثابة ضربة موجعة لنادي برشلونة، الذي يعاني من العديد من الإصابات كان آخرها داني أولمو الذي تعرض للإصابة هو الآخر مع منتخب "لاروخا".