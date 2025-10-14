المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب الإصابة.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد أولي واتكينز قبل مواجهة لاتفيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:33 م 13/10/2025
أولي واتكينز

أولي واتكينز

أعلن منتخب إنجلترا، استبعاد أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، من معسكر المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة لاتفيا، بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد أولي واتكينز قبل مواجهة لاتفيا

أكد منتخب إنجلترا، أن أولي واتكينز سيغيب عن مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026، وسيعود إلى ناديه أستون فيلا.

وقال بيان المنتخب الإنجليزي: "لم يتعاف مهاجم أستون فيلا من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ويلز على ملعب ويمبلي مساء الخميس وعاد إلى ناديه".

وأشار المنتخب الإنجليزي، إلى أنه لن يتم استدعاء بديل لأولي واتكينز في قائمة المنتخب لمواجهة لاتفيا، وسيسافر 22 لاعباً لخوض المواجهة المرتقبة في التصفيات.

مباراة إنجلترا القادمة
منتخب إنجلترا أولي واتكينز تصفيات كأس العالم 2026 لاتفيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026