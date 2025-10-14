أعلن منتخب إنجلترا، استبعاد أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، من معسكر المنتخب الإنجليزي قبل مواجهة لاتفيا، بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة لاتفيا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد أولي واتكينز قبل مواجهة لاتفيا

أكد منتخب إنجلترا، أن أولي واتكينز سيغيب عن مواجهة لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026، وسيعود إلى ناديه أستون فيلا.

وقال بيان المنتخب الإنجليزي: "لم يتعاف مهاجم أستون فيلا من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ويلز على ملعب ويمبلي مساء الخميس وعاد إلى ناديه".

وأشار المنتخب الإنجليزي، إلى أنه لن يتم استدعاء بديل لأولي واتكينز في قائمة المنتخب لمواجهة لاتفيا، وسيسافر 22 لاعباً لخوض المواجهة المرتقبة في التصفيات.