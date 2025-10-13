استبعاد مويس كين من معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استبعاد مويس كين مهاجم فيورنتينا، من معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره الكيان الصهيوني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد مويس كين من معسكر منتخب إيطاليا

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا رسميا يؤكد خلاله استبعاد مويس كين من معسكر المنتخب الإيطالي: "سيفتقد المدرب جينارو جاتوزو لجهود مويس كين، الذي سيغادر المعسكر التدريبي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف بيان الاتحاد الإيطالي: "وقد أكدت الفحوصات الطبية التي أُجريت صباح اليوم أن مهاجم فيورنتينا لم يتعافَ تمامًا من إصابة كاحله الأيمن التي تعرض لها خلال مباراة السبت ضد إستونيا".

وأتم بيان الاتحاد الإيطالي: "وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الكيان الصهيوني".