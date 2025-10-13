المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

استبعاد مويس كين من معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:21 م 13/10/2025
مويس كين

مويس كين

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، استبعاد مويس كين مهاجم فيورنتينا، من معسكر منتخب إيطاليا بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب إيطاليا لمواجهة نظيره الكيان الصهيوني، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

استبعاد مويس كين من معسكر منتخب إيطاليا

وأصدر الاتحاد الإيطالي بيانا رسميا يؤكد خلاله استبعاد مويس كين من معسكر المنتخب الإيطالي: "سيفتقد المدرب جينارو جاتوزو لجهود مويس كين، الذي سيغادر المعسكر التدريبي خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف بيان الاتحاد الإيطالي: "وقد أكدت الفحوصات الطبية التي أُجريت صباح اليوم أن مهاجم فيورنتينا لم يتعافَ تمامًا من إصابة كاحله الأيمن التي تعرض لها خلال مباراة السبت ضد إستونيا".

وأتم بيان الاتحاد الإيطالي: "وبالتالي لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة الكيان الصهيوني".

مباراة إيطاليا القادمة
أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

