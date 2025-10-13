تحدث المدرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن مباراة فريقه أمام الكيان الصهيوني، والتي ستجمع بينهما ضمن تصفيات قارة أوروبا، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم، إذ يسعى الآزوري لتأكيد عبوره إلى الملحق المؤهل إلى المونديال.

ورأى جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن الوقت مناسب للحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، معبرًا عن سعادته بالهدنة التي ستسهم في عودة الشعب الفلسطيني إلى منازلهم.

تصريحات جاتوزو

استهل جينارو جاتوزو، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "نحن سعداء بحدوث هذه الهدنة، رؤية الناس يعودون إلى منازلهم في غزة وأرضهم أمر مؤثر، غدًا سنخوض مباراتنا وستكون هناك احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات أكثر من 10 آلاف مشجع سيدعموننا".

وعبر جاتوزو عن سعادته بوحدة وروح لاعبيه، قائلًا: "أنا أعشق هؤلاء الفتية بسبب طريقة عملهم وتكاتفهم، نحن نعلم أننا في رحلة ولا يمكننا ارتكاب الأخطاء، لكني أحب الطريقة التي نتطور بها".

وأضاف: "فرانشيسكو بيو إسبوسيتو شاب بسيط يمتلك قدرات كبيرة، يركض كأنه لاعب وسط ميدان ويفهم اللعبة بسهولة، المباريات تستمر 95 دقيقة، وهناك لاعبون يصنعون الفارق في الدقائق الأخيرة".

واعترف جاتوزو أن منصب المدير الفني ما زال يبدو غير واقعي بالنسبة له: "هناك الكثير ممن سيدفعون أموالًا ليكونوا في مكاني، أعيش هذا العمل كأنه حلم، عندما أفكر في المدربين الكبار مثل ليبي وتراباتوني، أتعجب من أنني حصلت على هذه الفرصة، لقد عملت مع كثير من الأشخاص هنا لسنوات، لذا أشعر أنني في بيتي".

وأتم حديثه ردًا على إشادة لوتشيانو سباليتي به: "إنه شخص صريح جدًا، وقدرت كلماته كثيرًا، أردت الاتصال به، لكنني لم أرغب في إزعاجه، قلت للمسؤولين في الاتحاد أي نوع من الرجال هو عندما يتحدث، لا يقدم مجاملات فارغة أبدًا".