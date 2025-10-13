المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

3 0
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

0 0
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

0 0
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

5 7
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

جاتوزو: سعداء بالهدنة في غزة.. وعودة الناس إلى منازلهم أمر مؤثر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:16 م 13/10/2025
جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

جينارو جاتوزو مدرب منتخب إيطاليا

تحدث المدرب جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن مباراة فريقه أمام الكيان الصهيوني، والتي ستجمع بينهما ضمن تصفيات قارة أوروبا، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم، إذ يسعى الآزوري لتأكيد عبوره إلى الملحق المؤهل إلى المونديال.

ورأى جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن الوقت مناسب للحديث عن وقف إطلاق النار في غزة، معبرًا عن سعادته بالهدنة التي ستسهم في عودة الشعب الفلسطيني إلى منازلهم.

تصريحات جاتوزو

استهل جينارو جاتوزو، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر شبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "نحن سعداء بحدوث هذه الهدنة، رؤية الناس يعودون إلى منازلهم في غزة وأرضهم أمر مؤثر، غدًا سنخوض مباراتنا وستكون هناك احتجاجات خارج الملعب، لكن داخل المدرجات أكثر من 10 آلاف مشجع سيدعموننا".

وعبر جاتوزو عن سعادته بوحدة وروح لاعبيه، قائلًا: "أنا أعشق هؤلاء الفتية بسبب طريقة عملهم وتكاتفهم، نحن نعلم أننا في رحلة ولا يمكننا ارتكاب الأخطاء، لكني أحب الطريقة التي نتطور بها".

وأضاف: "فرانشيسكو بيو إسبوسيتو شاب بسيط يمتلك قدرات كبيرة، يركض كأنه لاعب وسط ميدان ويفهم اللعبة بسهولة، المباريات تستمر 95 دقيقة، وهناك لاعبون يصنعون الفارق في الدقائق الأخيرة".

واعترف جاتوزو أن منصب المدير الفني ما زال يبدو غير واقعي بالنسبة له: "هناك الكثير ممن سيدفعون أموالًا ليكونوا في مكاني، أعيش هذا العمل كأنه حلم، عندما أفكر في المدربين الكبار مثل ليبي وتراباتوني، أتعجب من أنني حصلت على هذه الفرصة، لقد عملت مع كثير من الأشخاص هنا لسنوات، لذا أشعر أنني في بيتي".

وأتم حديثه ردًا على إشادة لوتشيانو سباليتي به: "إنه شخص صريح جدًا، وقدرت كلماته كثيرًا، أردت الاتصال به، لكنني لم أرغب في إزعاجه، قلت للمسؤولين في الاتحاد أي نوع من الرجال هو عندما يتحدث، لا يقدم مجاملات فارغة أبدًا".

مباراة إيطاليا القادمة
تصفيات كأس العالم منتخب إيطاليا جينارو جاتوزو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

مباشر
كاب فيردي

كاب فيردي

0 0
إيسواتيني

إيسواتيني

25

فرصة هدف لكاب فيردي بعد تمريرة بينية وتنتهي بلمسة من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من حارس ايسواتيني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الكاميرون

الكاميرون

0 0
أنجـــــولا

أنجـــــولا

25

محاولات من جانب لاعبي المنتخبين لتسجيل الهدف الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة