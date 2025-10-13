كشف الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بقيادة ديديه ديشامب، عن تشكيل الفريق لمواجهة أيسلندا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب فرنسا نظيره أيسلندا، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويستضيف اللقاء ملعب لاوجارد السفولور.

تشكيل منتخب فرنسا أمام أيسلندا

أعلن ديديه ديشامب، عن تشكيل فرنسا الذي سيواجه به أيسلندا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، لوكاس دين.

خط الوسط: فلوريان ثاوفين، إدواردو كامافينجا، مانو كوني.

خط الهجوم: مايكل أوليز، جون فيليب ماتيتا، كريستوفر نكونكو.

يحتل منتخب فرنسا صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، من تصفيات أوروبا لنهائيات كأس العالم، برصيد 9 نقاط، إذ نجح الديوك في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات.

ويتواجد منتخب أيسلندا في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، حيث اكتفى الفريق بتحقيق انتصار واحد خلال 3 مباريات، وخسر في مواجهتين.