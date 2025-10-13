المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأحلام ليست مستحيلة.. جزر فارو تكافح من أجل التأهل لكأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:24 م 13/10/2025
جزر فارو

منتخب جزر فارو

بلغت أحلام سكان جزير فارو عنان السماء، مع اقتراب المنتخب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك عقب الفوز أمام التشيك في المباراة التي جمعت بينهما.

وحسم منتخب جزر فارو تفوقه أمام نظيره التشيك بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، ليحجز المركز الثالث في ترتيب المجموعة الـ12 والأخيرة.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى 12 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب التشيك الوصيف بحصده 13 نقطة، ومنتخب كرواتيا المتصدر بعد أن جمع 16 نقطة.

كيف تبدو دولة جزر فارو؟

عرفت صحيفة "دايلي ميل" دولة جزر فارو بشكل أكبر، حيث أوضحت أنها دولة صغيرة واقعة في شمال المحيط الأطلسي، ولا يتجاوز عدد سكانها 55 ألف نسمة، أي أقل من عدد سكان بلدة تاونتون في مقاطعة سومرست البريطانية.

وذكر موقع "Statista" المختص في الإحصائيات، أن عدد الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عامًا لا يتجاوز 7 آلاف فقط.

آمال منتخب جزر فارو

يطمح منتخب جزر فارو في بلوغ الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم، ويتحقق ذلك حال نجح في حجز وصافة المجموعة.

ويخوض منتخب جزر فارو مباراتهم الأخيرة خارج الديار أمام كرواتيا، بينما تستضيف التشيك منتخب جبل طارق الذي لم ينجح في حصد أي نقطة حتى الآن.

نجاح جزر فارو في التأهل، سيجعلهم أصغر دولة في التاريخ تصل إلى كأس العالم، فالرقم القياسي الحالي مسجل بحوزة أيسلندا، التي نجحت في التأهل إلى البطولة عام 2018 بعدد سكان بلغ نحو 335 ألف نسمة.

وفاز منتخب جزر فارو بـ4 مباريات من إجمالي 7 في التصفيات الحالية، وهو رقم لم يسبق لهم أن تجاوزوا نصفه، إذ لم يحققوا من قبل أكثر من فوزين في تصفيات واحدة.

وحقق منتخب جزر فارو 41 فوزًا فقط من إجمالي 257 مباراة، أي بنسبة انتصارات لا تتجاوز 16%، مقابل 181 هزيمة.

