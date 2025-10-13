المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
منتخب فرنسا يسقط في فخ التعادل أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:42 م 13/10/2025
منتخب فرنسا

مباراة أيسلندا أمام فرنسا

فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب أيسلندا ونظيره فرنسا، ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانتهت مباراة أيسلندا أمام فرنسا بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب لاوجارد السفولور، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا يتعادل مع أيسلندا

شهدت مباراة أيسلندا أمام فرنسا، إثارة قوية امتدت حتى الدقائق الأخيرة من المواجهة، التي جمعت بين الفريقين، حيث نجح كلاهما في هز شباك الآخر.

وافتتح منتخب أيسلندا التسجيل في الدقيقة 39 من عمر المباراة، وذلك عن طريق فيكتور بالسون، والذي نجح في تسديد الكرة بالشباك بعد ارتباك دفاعات منتخب فرنسا أمام مرمى ماينان.

وبدأ منتخب فرنسا في تكثيف ضغطه من أجل تعديل النتيجة، حتى تمكن من ذلك في الدقيقة 63 عن طريق كريستوفر نكونكو، والذي توغل إلى داخل منطقة جزاء أيسلندا قبل أن يطلق تسديدة عرفت طريق الشباك.

لم يستوعب منتخب أيسلندا ما حدث سريعًا، إذ نجح منتخب فرنسا في التقدم بالدقيقة 68 عن طريق ماتيتا، والذي سجل الكرة بالشباك مستغلًا العرضية المرسلة من جانب أكليوش.

وعاد منتخب أيسلندا للتسجيل، وذلك في الدقيقة 70 عن طريق كريتسان هلينسون، بعد أن سدد الكرة ببراعة من داخل منطقة الجزاء داخل شباك الديوك، بعد عرضية جودموندسون.

حاول الفريقان التسجيل في الوقت المتبقي من المباراة، إلا أن صافرة النهاية من حكم اللقاء حسمت الأمور.

ترتيب تصفيات أوروبا لكأس العالم

رفع منتخب فرنسا رصيده إلى النقطة العاشرة، بعد مرور 4 مباريات من التصفيات، حيث حقق الديوك الفوز خلال 3 مناسبات، وتعادل في لقاء واحد.

ووصل رصيد أيسلندا إلى النقطة الرابعة، محتلًا المركز الثالث في ترتيب المجموعة، من فوز وتعادل وهزيمتين.

 

مباراة فرنسا القادمة
