سقط المنتخب السويدي في فخ الهزيمة (1-0) أمام ضيفه كوسوفو في مباراة جمعتهما على ملعب أوليفي، مساء الإثنين.

والتقى المنتخبان ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

السويد تسقط على أرضها

سجل منتخب كوسوفو هدفًا في مرمى السويد عند حدود الدقيقة 32 عن طريق المهاجم فيشنيك أسلاني.

وتمكن منتخب كوسوفو من الحفاظ على شباكه نظيفة، رغم أنه واجه مهاجمين من طراز خاص، إذ شارك كل من ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس في التشكيل الأساسي، كما حل إيلانجا من مقاعد بدلاء السويد.

ترتيب مجموعة السويد في تصفيات كأس العالم

1) سويسرا: 10 نقاط

2) كوسوفو: 7 نقاط

3) سلوفينيا: 3 نقاط

4) السويد: نقطة واحدة

ومع تبقي جولتين، لم يعد بإمكان منتخب السويد التأهل مباشرة لكأس العالم 2026 في ظل فارق 9 نقاط كاملة عن المنتخب السويسري.

ويملك منتخب السويد فرصة ضعيفة جدًا في احتلال المركز الثاني المؤهل إلى الملحق الأوروبي، إذ يبتعد بـ6 نقاط عن كوسوفو التي تحتاج إلى نقطة واحدة فقط، كما أنها تتفوق بالفعل في عامل فارق الأهداف، (-1) مقابل (-5).