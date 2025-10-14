فولتمايد يحافظ على صدارة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

حافظ المنتخب الألماني على صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 بفضل المهاجم نيك فولتمايد.

وحل منتخب ألمانيا ضيفًا على أيرلندا الشمالية في ملعب ويندسور بارك، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

تفوق ألمانيا

وجد منتخب ألمانيا صعوبة كبيرة في مواجهة أيرلندا الشمالية، لكنه حقق المطلوب بالفوز (1-0).

وسجل المهاجم المتألق نيك فولتمايد هدف فوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية من ضربة رأسية في الدقيقة 31.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تمكنت سلوفاكيا من تحقيق فوز سهل (2-0) على لوكسمبورج.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

1) ألمانيا: 9 نقاط (+5 في فارق الأهداف)

2) سلوفاكيا: 9 نقاط (+3 في فارق الأهداف)

3) أيرلندا الشمالية: 6 نقاط

4) لوكسمبورج: دون رصيد من النقاط

يشار إلى أن المتصدر يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض الوصيف ملحقًا أوروبيًا.

جدير بالذكر أن تصفيات كأس العالم في أوروبا تنتهي نوفمبر المقبل، مع تبقي جولتين في مجموعة ألمانيا.