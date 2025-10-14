المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فولتمايد يحافظ على صدارة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:29 ص 14/10/2025
قولتمايد

لحظة هدف فولتمايد مع منتخب ألمانيا

حافظ المنتخب الألماني على صدارة ترتيب مجموعته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026 بفضل المهاجم نيك فولتمايد.

وحل منتخب ألمانيا ضيفًا على أيرلندا الشمالية في ملعب ويندسور بارك، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.

تفوق ألمانيا

وجد منتخب ألمانيا صعوبة كبيرة في مواجهة أيرلندا الشمالية، لكنه حقق المطلوب بالفوز (1-0).

وسجل المهاجم المتألق نيك فولتمايد هدف فوز ألمانيا على أيرلندا الشمالية من ضربة رأسية في الدقيقة 31.

وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها، تمكنت سلوفاكيا من تحقيق فوز سهل (2-0) على لوكسمبورج.

ترتيب مجموعة ألمانيا في تصفيات كأس العالم

1) ألمانيا: 9 نقاط (+5 في فارق الأهداف)

2) سلوفاكيا: 9 نقاط (+3 في فارق الأهداف)

3) أيرلندا الشمالية: 6 نقاط

4) لوكسمبورج: دون رصيد من النقاط

يشار إلى أن المتصدر يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض الوصيف ملحقًا أوروبيًا.

جدير بالذكر أن تصفيات كأس العالم في أوروبا تنتهي نوفمبر المقبل، مع تبقي جولتين في مجموعة ألمانيا.

مباراة ألمانيا القادمة
منتخب ألمانيا تصفيات كأس العالم 2026

