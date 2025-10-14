يرى لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا أن الخسارة المفاجئة أمام اسكتلندا عام 2023، ألهمت فريقه نحو سلسلة من الانتصارات المتتالية.

فريق المدرب دي لا فوينتي سيعادل أفضل سلسلة لمنتخب إسبانيا في تاريخه، وهي 29 مباراة متتالية دون هزيمة، إذا خرج بنتيجة إيجابية أمام بلغاريا، اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

قال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلغاريا: "لقد كانت تجربة صعبة ودرس جديد، هذه الهزيمة جعلتنا أقوى، وخرجنا منها أقوى على المستوى الجماعي، فالانتكاسات تمنحنا زخما أكبر".

وأضاف: "الحفاظ على سلسلة الأرقام القياسية لا يبقى أمرا سهلا، ويبقى الأهم بالنسبة لنا هو حسم التأهل لكأس العالم، ونركز في كل مباراة على حدة، هذه هي عقليتنا، ويجب أن نتحسن دائما".

ويستعد مدرب إسبانيا لإجراء عدد من التعديلات على التشكيل الأساسي، في ظل غياب مهاجم برشلونة فيران توريس بسبب إصابة طفيفة في مواجهة جورجيا، لينضم لباقي الغيابات، دين هويسن وداني أولمو ولامين يامال ورودري.

وأكد دي لا فوينتي:"إصابة فيران توريس طفيفة، ونحتاج أن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالة بدنية، وقررنا إراحته ليتعافى في أسرع وقت ممكن".

جدول مباريات اليوم