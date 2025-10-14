المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصفيات كأس العالم.. ديشامب ينتقد أداء لاعبي فرنسا أمام أيسلندا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:05 ص 14/10/2025
ديديه ديشامب

ديدييه ديشامب

أعرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن شعوره بالإحباط من دفاع فريقه خلال لقائه مع مضيفه منتخب أيسلندا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وفرط المنتخب الفرنسي في تقدمه 2-1 على أيسلندا، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2، مساء أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ومنح فيكتور بالسون التقدم لأيسلندا، على عكس مجريات اللعب، لكن كريستوفر نكونكو وجان فيليب ماتيتا سجلا هدفين سريعين في الشوط الثاني ليقلبا الأمور لصالح المنتخب الفرنسي.

ولم يهنأ منتخب فرنسا بتقدمه في النتيجة كثيرا، بعدما سجل كريستيان هلينسون هدف التعادل منهيا بذلك البداية المثالية لمنتخب فرنسا في التصفيات، ويهدر "الديوك" أول نقطتين في المجموعة.

وطالب ديشامب لاعبيه بتقديم أداء أفضل، بعدما فشل في الحفاظ على النقاط الـ3، حيث صرح لمحطة "تي إف 1" التليفزيونية الفرنسية بعد اللقاء: "كنا متقدمين 2-1، ما يغضبني هو الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني".

وأضاف المدرب الفرنسي: "فتحنا المساحات وتقدمنا في منطقة متقدمة بعد تسجيلنا الهدف الثاني، كان تمركزنا سيئا للغاية، وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة بعد التقدم في النتيجة".

واختتم حديثه: "ربما يكون هذا تهاونا، لكن لا ينبغي أن يحدث لنا. لقد منعنا ذلك من الفوز بهذه المباراة".

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا وحيدا دون خسارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا.

فيما رفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب أذربيجان الترتيب بنقطة وحيدة.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب فرنسا ديدييه ديشامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026