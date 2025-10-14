أعرب ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن شعوره بالإحباط من دفاع فريقه خلال لقائه مع مضيفه منتخب أيسلندا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وفرط المنتخب الفرنسي في تقدمه 2-1 على أيسلندا، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 2-2، مساء أمس الإثنين، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ومنح فيكتور بالسون التقدم لأيسلندا، على عكس مجريات اللعب، لكن كريستوفر نكونكو وجان فيليب ماتيتا سجلا هدفين سريعين في الشوط الثاني ليقلبا الأمور لصالح المنتخب الفرنسي.

ولم يهنأ منتخب فرنسا بتقدمه في النتيجة كثيرا، بعدما سجل كريستيان هلينسون هدف التعادل منهيا بذلك البداية المثالية لمنتخب فرنسا في التصفيات، ويهدر "الديوك" أول نقطتين في المجموعة.

وطالب ديشامب لاعبيه بتقديم أداء أفضل، بعدما فشل في الحفاظ على النقاط الـ3، حيث صرح لمحطة "تي إف 1" التليفزيونية الفرنسية بعد اللقاء: "كنا متقدمين 2-1، ما يغضبني هو الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الثاني".

وأضاف المدرب الفرنسي: "فتحنا المساحات وتقدمنا في منطقة متقدمة بعد تسجيلنا الهدف الثاني، كان تمركزنا سيئا للغاية، وقد حدث ذلك بسرعة كبيرة بعد التقدم في النتيجة".

واختتم حديثه: "ربما يكون هذا تهاونا، لكن لا ينبغي أن يحدث لنا. لقد منعنا ذلك من الفوز بهذه المباراة".

ويتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات وتعادلا وحيدا دون خسارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا.

فيما رفع منتخب أيسلندا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل منتخب أذربيجان الترتيب بنقطة وحيدة.

