منتخب السويد قد لا يظهر في كأس العالم

تأكد فشل المنتخب السويدي في التأهل المباشر إلى منافسات كأس العالم 2026، لكنه ما يزال يملك فرصًا في الصعود عبر الملحق الأوروبي.

وقدم منتخب السويد تحت قيادة المدرب يون دال توماسون بداية محبطة جدًا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم، بالحصول على نقطة وحيدة من أربع مباريات.

نظام تصفيات كأس العالم في أوروبا

يجب التنويه أولًا إلى النظام المؤهل لكأس العالم 2026 في قارة أوروبا، حيث يتنافس 54 منتخبًا على 16 بطاقة مونديالية.

وفي التصفيات الأوروبية، تم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، بعضها يضم 4 فرق والبعض الآخر يضم 5 فرق، على أن يصعد المتصدر بعد خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب، مباشرة، إلى كأس العالم 2026.

وتتصارع المنتخبات التي احتلت وصافة المجموعة في تصفيات أوروبا لكأس العالم على 4 مقاعد متبقية، يضاف إليها 4 منتخبات أخرى من الفائزة بمجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية، ليشارك 16 منتخبًا في الملحق القاري.

وتوزع المنتخبات الـ16 المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم في 4 طرق أو مسارات، كل منها مكون من مباراتين فقط، نصف نهائي ثم نهائي بنظام المباراة الواحدة، وليس ذهابًا وإيابًا.

ويتأهل المنتخب الفائز في كل مسار من المسارات الأربعة إلى كأس العالم 2026.

هل يغيب منتخب السويد عن كأس العالم 2026؟

انهارت فرص المنتخب السويدي في التأهل المباشر لكأس العالم، مساء أمس الإثنين، بعد الخسارة (1-0) أمام كوسوفو في اليوم الذي شهد تعادل سويسرا وسلوفينيا دون أهداف.

ويمثل غياب منتخب السويد المحتمل عن كأس العالم صدمة كبيرة بالنسبة لجماهير كرة القدم، في ظل أنه يملك خط هجوم مرعب بقيادة ألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وأنتوني إيلانجا، الثلاثي المنتقل في الصيف إلى ليفربول وأرسنال ونيوكاسل على الترتيب.

وأصبح ترتيب مجموعة منتخب السويد في تصفيات كأس العالم، كالتالي..

1) سويسرا: 10 نقاط

2) كوسوفو: 7 نقاط

3) سلوفينيا: 3 نقاط

4) السويد: نقطة واحدة

كيف يصبح وصيفا؟

يضع المنتخب السويدي في الوقت الحالي هدفًا آخر نصب أعينه، إذ يأمل احتلال وصافة ترتيب مجموعته في التصفيات، ليحجز مكانًا في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.

ويتعين على منتخب السويد أن يحقق الفوز في مباراتيه المتبقيتين في تصفيات كأس العالم ضد سويسرا وسلوفينيا، على أن يخسر منتخب كوسوفو ضد المنتخبين ذاتهما، ليصبح في رصيدهما العدد نفسه من النقاط، 7 نقاط.

ويشترط أيضًا أن يتعثر منتخب سلوفينيا -إلى جانب الفوز على كوسوفو بالتأكيد- أمام سويسرا، فإذا تعادل يصبح لديه 7 نقاط، وفي حال خسارته يتوقف عند 6 نقاط.

وللإشارة، عندما يتساوى منتخبان أو أكثر في عدد النقاط في تصفيات كأس العالم، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف من أجل الفصل بينها، علمًا بأن موقف المجموعة الحالي كالتالي..

- كوسوفو: -1 في فارق الأهداف

- سلوفينيا: -3 في فارق الأهداف

- السويد: -5 في فارق الأهداف

جدير بالذكر أن حصول كوسوفو على أي نقطة ينهي آمال السويد في احتلال الوصافة، وهو أيضًا ما ينطبق على فوز المنتخب السلوفيني في مباراتيه المتبقيتين في تصفيات كأس العالم.

فرصة أخيرة لمنتخب السويد

حتى لو خسر منتخب السويد الصدارة والوصافة في ترتيب مجموعته، فإنه يملك أيضًا فرصة في الصعود إلى كأس العالم 2026.

وتشارك أفضل 4 منتخبات تصدرت مجموعاتها -حسب تصنيفها- في دوري الأمم الأوروبية في الملحق المؤهل لكأس العالم، إذا فشلت في الصعود عبر الصدارة أو الوصافة.

ولحسن حظ إيزاك وجيوكيرس، كان منتخب السويد متصدرًا لمجموعته في دوري الأمم الأوروبية، ما يعني أن مشاركته في الملحق شبه مضمونة، شريطة أن تتأهل المنتخبات التي تسبقه في التصنيف بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026.

ولمزيد من التوضيح، فإن أفضل 4 منتخبات في القائمة التالية ستصعد إلى الملحق إذا فشلت في احتلال الصدارة أو الوصافة في تصفيات كأس العالم..

1) إسبانيا: تتصدر مجموعتها حتى الآن

2) ألمانيا: تتصدر مجموعتها حتى الآن

3) البرتغال: تتصدر مجموعتها حتى الآن

4) فرنسا: تتصدر مجموعتها حتى الآن

5) إنجلترا: تتصدر مجموعتها حتى الآن

6) النرويج: تتصدر مجموعتها حتى الآن

6) ويلز: إلى الملحق حتى الآن

7) التشيك: تحتل وصافة مجموعتها حتى الآن

8) رومانيا: إلى الملحق حتى الآن

9) السويد: إلى الملحق حتى الآن

10) مقدونيا الشمالية: إلى الملحق حتى الآن

ولمزيد من التبسيط، فإن المعطيات الحالية تؤهل منتخبات ويلز ورومانيا والسويد ومقدونيا الشمالية إلى الملحق الأوروبي، أي أنها ما تزال تملك فرصة في الصعود لكأس العالم 2026.

ويبقى موقف السويد بشأن المشاركة في كأس العالم 2026 صعبًا حتى لو تأهل إلى الملحق، لأن القرعة ستضعه في المستوى الرابع.