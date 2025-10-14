انفرد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم.

ويواصل كريستيانو رونالدو الدفاع عن قميص منتخب البرتغال، أملًا في حصد لقب كأس العالم 2026، الحلم الذي لم يحققه صاحب الـ40 عامًا حتى الآن.

رونالدو.. الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في مباراة البرتغال الجارية ضد المجر، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان على أرض البرتغال في ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، حيث يحتاج رفاق كريستيانو رونالدو إلى الفوز مع تعثر أرمينيا من أجل التأهل مبكرًا لكأس العالم 2026.

وتأخر المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 22 التي شهدت تسجيل هدف التعادل من توقيع رونالدو، بعد أن استغل عرضية أرضية وضعته أمام المرمى، ليحول الكرة نحو الشباك المجرية.

وأضاف رونالدو هدفًا ثانيًا بعد أن تلقى عرضية رائعة من نونو مينديز، حولها من لمسة واحدة نحو المرمى.

وبلغ كريستيانو رونالدو هدفه رقم 41 في تصفيات كؤوس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين، متفوقًا على كارلوس رويز، اللاعب المعتزل الذي سجل 39 هدفًا بقميص جواتيمالا.

وإجمالًا، واصل كريستيانو رونالدو تعزيز رقمه القياسي كأكثر من سجل أهدافًا دولية في تاريخ كرة القدم برصيد 143 هدفًا.