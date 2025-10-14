المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

لا يتوقف عن التسجيل.. رونالدو ينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:26 م 14/10/2025
رونالدو

كريستيانو رونالدو بقميص البرتغال

انفرد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء اليوم الثلاثاء، بصدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم.

ويواصل كريستيانو رونالدو الدفاع عن قميص منتخب البرتغال، أملًا في حصد لقب كأس العالم 2026، الحلم الذي لم يحققه صاحب الـ40 عامًا حتى الآن.

رونالدو.. الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم

سجل كريستيانو رونالدو هدفين في مباراة البرتغال الجارية ضد المجر، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخبان على أرض البرتغال في ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة، حيث يحتاج رفاق كريستيانو رونالدو إلى الفوز مع تعثر أرمينيا من أجل التأهل مبكرًا لكأس العالم 2026.

وتأخر المنتخب البرتغالي حتى الدقيقة 22 التي شهدت تسجيل هدف التعادل من توقيع رونالدو، بعد أن استغل عرضية أرضية وضعته أمام المرمى، ليحول الكرة نحو الشباك المجرية.

وأضاف رونالدو هدفًا ثانيًا بعد أن تلقى عرضية رائعة من نونو مينديز، حولها من لمسة واحدة نحو المرمى.

وبلغ كريستيانو رونالدو هدفه رقم 41 في تصفيات كؤوس العالم، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين، متفوقًا على كارلوس رويز، اللاعب المعتزل الذي سجل 39 هدفًا بقميص جواتيمالا.

وإجمالًا، واصل كريستيانو رونالدو تعزيز رقمه القياسي كأكثر من سجل أهدافًا دولية في تاريخ كرة القدم برصيد 143 هدفًا.

مباراة البرتغال القادمة
تصفيات كأس العالم البرتغال كريستيانو رونالدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

