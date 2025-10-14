خطف المهاجم هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا، الأضواء خلال مشاركته رفقة الأسود الثلاثة أمام لاتفيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره لاتفيا، ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، ويسعى فريق الأسود الثلاثة لتحقيق الفوز من أجل بطاقة العبور إلى المونديال.

هاري كين يخطف الأضواء

أحرز هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا هدفين لصالح فريقه أمام لاتفيا، في الشوط الأول من المباراة، ليضع بلاده في المقدمة.

وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا والأول له، في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ليؤكد على تفوق فريقه أمام لاتفيا.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا والثاني له، في الدقيقة 45+3 أمام لاتفيا من علامة الجزاء، ليزيد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.

ثنائية كين في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا لم تكن الأولى له، إذ سبق وأن فعل الأمر ذاته 12 مرة من قبل، قبل أن يكرر الحدث أمام لاتفيا، ليحطم مهاجم بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا.

وتجاوز كين بثنائيته رقم 13، الرقم المسجل باسم نات لوفثاوس الذي أحرز 12 ثنائية من قبل، وفقًا لموقع "أوبتا" المختص بالإحصائيات.