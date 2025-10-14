المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الأرقام القياسية تعرفه.. ثنائية هاري كين مع إنجلترا تمنحه الأفضلية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:57 م 14/10/2025
هاري كين

هاري كين

خطف المهاجم هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا، الأضواء خلال مشاركته رفقة الأسود الثلاثة أمام لاتفيا، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره لاتفيا، ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم، ويسعى فريق الأسود الثلاثة لتحقيق الفوز من أجل بطاقة العبور إلى المونديال.

هاري كين يخطف الأضواء

أحرز هاري كين، لاعب منتخب إنجلترا هدفين لصالح فريقه أمام لاتفيا، في الشوط الأول من المباراة، ليضع بلاده في المقدمة.

وتمكن هاري كين من تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إنجلترا والأول له، في الدقيقة 44 من زمن المباراة، ليؤكد على تفوق فريقه أمام لاتفيا.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا والثاني له، في الدقيقة 45+3 أمام لاتفيا من علامة الجزاء، ليزيد من صعوبة المهمة على أصحاب الأرض.

ثنائية كين في مباراة واحدة مع منتخب إنجلترا لم تكن الأولى له، إذ سبق وأن فعل الأمر ذاته 12 مرة من قبل، قبل أن يكرر الحدث أمام لاتفيا، ليحطم مهاجم بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا.

وتجاوز كين بثنائيته رقم 13، الرقم المسجل باسم نات لوفثاوس الذي أحرز 12 ثنائية من قبل، وفقًا لموقع "أوبتا" المختص بالإحصائيات.

إنجلترا
إنجلترا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا هاري كين منتخب لاتفيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
كينيا

كينيا

47

منتخب كوت ديفوار يتقدم على كينيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
العراق

العراق

53

سالم الدوسري أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة