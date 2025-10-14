واصل ميكيل ميرينو، لاعب وسط منتخب إسبانيا، ممارسة هواية تسجيل الأهداف التي تميز بها مؤخرًا، وظهر ذلك خلال مباراة فريقه أمام بلغاريا، والتي تجمع بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب إسبانيا نظيره بلغاريا، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب نويفو خوسيه زوريلا.

ميرينو بطل إسبانيا

نجح ميكيل ميرينو، في وضع منتخب إسبانيا في المقدمة أمام بلغاريا، وذلك في الدقيقة 35 من عمر المباراة، قبل أن يعود اللاعب ذاته للتسجيل من جديد في الدقيقة 57.

ثنائية ميرينو، منحت منتخب إسبانيا الأفضلية أمام بلغاريا، في المباراة التي تجمعهما بالتصفيات، ليقرب الماتادور من حصد 3 نقاط هامة في مشوار التأهل إلى كأس العالم.

وأصبح ميرينو بتلك الثنائية، أول لاعب وسط إسباني يسجل 6 أهداف في تصفيات كأس العالم لنسخة واحدة، منذ إيسكو ألاركون وديفيد سيلفا في تصفيات روسيا 2018 حيث أحرز كل منهما خماسية.

أهداف ميرينو في التصفيات

- سجل هدفًا أمام بلغاريا

- سجل ثلاثية أمام تركيا

- سجل ثنائية أمام بلغاريا