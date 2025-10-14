المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

قضت على آمال تأهلهم.. إيطاليا تسحق الكيان الصهيوني بثلاثية في تصفيات كأس العالم 2026

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:05 ص 15/10/2025
إيطاليا

إيطاليا

اكتسح منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح ماتيو ريتيجي أهداف المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

واختتم جيانلوكا مانشيني أهداف المنتخب الإيطالي في الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب النرويجي صاحب الـ18 نقطة.

واحتل منتخب الكيان الصهيوني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراة وحيدة، ليقضي المنتخب الإيطالي على آمال الكيان الصهيوني في التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

إيطاليا
إيطاليا
أخبار إحصائيات
إيطاليا تصفيات كأس العالم 2026 الكيان الصهيوني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

