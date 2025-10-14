اكتسح منتخب إيطاليا نظيره الكيان الصهيوني، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح ماتيو ريتيجي أهداف المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 45+2، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

واختتم جيانلوكا مانشيني أهداف المنتخب الإيطالي في الدقيقة 90+3 من زمن اللقاء.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة خلف المنتخب النرويجي صاحب الـ18 نقطة.

واحتل منتخب الكيان الصهيوني المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ويتبقى له مباراة وحيدة، ليقضي المنتخب الإيطالي على آمال الكيان الصهيوني في التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.