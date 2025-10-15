اكتسح المنتخب الإسباني ضيفه البلغاري (4-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب نويفو خوسيه زوريلا، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويشارك المنتخبان الإسباني والبلغاري في تصفيات كأس العالم ضمن مجموعة واحدة مع تركيا وجورجيا.

إسبانيا تقسو على بلغاريا

اكتفى المنتخب الإسباني بهدف وحيد في الشوط الأول، وقع عليه ميكيل ميرينو عند حدود الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، أضاف ميكيل ميرينو هدفًا ثانيًا في الدقيقة 57 قبل أن يسجل المنتخب الإسباني هدفًا ثالثًا بفضل النيران الصديقة، إذ أحرز أتاناس أتاناسوف تشيرنيف هدفًا في مرمى بلغاريا عن طريق الخطأ بالدقيقة 79.

وأنهى منتخب إسبانيا حفل أهدافه بهدف لميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2.

فوز تاريخي

بالفوز على بلغاريا، حقق منتخب إسبانيا أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخه، ليعادل المدرب لويس دي لا فوينتي إنجاز المدرب فيسينتي ديل بوسكي بين 2010 و2013، عندما تجنب الهزيمة في 29 مباراة رسمية متتالية.

وفي السلسلة الجارية مع المدرب لويس دي لا فوينتي، لم يخسر منتخب إسبانيا أي مباراة رسمية في المباريات الـ29 السابقة، بالتحديد منذ الهزيمة (2-0) أمام إسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ترتيب مجموعة إسبانيا في تصفيات كأس العالم

1) إسبانيا: 12 نقطة

2) تركيا: 9 نقاط

3) جورجيا: 3 نقاط

4) بلغاريا: دون رصيد من النقاط

يشار إلى أن المتصدر يتأهل مباشرة لكأس العالم 2026، بينما يلتحق الوصيف بالملحق الأوروبي.