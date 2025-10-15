يعتقد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، أنه يعيش أفضل فتراته الكروية بعد مساهمته في تأهل إنجلترا إلى كأس العالم 2026.

كين سجل ثنائية في فوز إنجلترا 5-0 على لاتفيا، مساء أمس الثلاثاء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو الفوز الذي منح "الأسود الثلاثة" مقعدا في نهائيات البطولة التي تقام العام المقبل.

وبسؤاله عما إذا كان يقدم أفضل مستوياته، قال كين في تصريحات للصحفيين بعد المباراة:" أعتقد ذلك، الأرقام واضحة بالطبع، لكن الأهم هو شعوري على أرض الملعب، والطريقة التي أرى بها التمريرات والتحركات، وحالتي البدنية الجيدة".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أنا في لحظة جيدة، وآمل أن أواصل على هذا النسق".

ورفع مهاجم بايرن ميونخ الألماني رصيد أهدافه إلى 21 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده منذ بداية الموسم الحالي، وهي المرة الـ13 التي يسجل فيها هدفين في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي.

