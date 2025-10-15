المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
ميكال

ميكال

- -
15:00
ريد ستار

ريد ستار

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
17:00
كينشاسا

كينشاسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

هاري كين بعد قيادة إنجلترا للمونديال: أعيش أفضل فتراتي الكروية

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:09 ص 15/10/2025
هاري كين

هاري كين

يعتقد هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي، أنه يعيش أفضل فتراته الكروية بعد مساهمته في تأهل إنجلترا إلى كأس العالم 2026.

كين سجل ثنائية في فوز إنجلترا 5-0 على لاتفيا، مساء أمس الثلاثاء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، وهو الفوز الذي منح "الأسود الثلاثة" مقعدا في نهائيات البطولة التي تقام العام المقبل.

وبسؤاله عما إذا كان يقدم أفضل مستوياته، قال كين في تصريحات للصحفيين بعد المباراة:" أعتقد ذلك، الأرقام واضحة بالطبع، لكن الأهم هو شعوري على أرض الملعب، والطريقة التي أرى بها التمريرات والتحركات، وحالتي البدنية الجيدة".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "أنا في لحظة جيدة، وآمل أن أواصل على هذا النسق".

ورفع مهاجم بايرن ميونخ الألماني رصيد أهدافه إلى 21 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده منذ بداية الموسم الحالي، وهي المرة الـ13 التي يسجل فيها هدفين في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب إنجلترا هاري كين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026