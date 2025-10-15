قال توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيواصل اللعب بكل قوة في آخر مباراتين من تصفيات كأس العالم في نوفمبر، رغم أن المنتخب ضمن بالفعل تأهله إلى البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن المنتخب الإنجليزي تأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد الفوز الكبير الذي حققه أمس الثلاثاء على لاتفيا بنتيجة 5-0، محققًا العلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات في المجموعة الحادية عشرة.

وأكد توخيل أن مباراتي الشهر المقبل أمام صربيا وألبانيا، رغم أنهما غير مؤثرتين في التأهل، ستُستغلّان لتجربة بعض الأمور الجديدة دون فقدان روح المنافسة.

وقال المدرب الألماني: "لأكون صريحًا، لست متأكدًا بعد من مدى تأثير التأهل المبكر على اختياراتي، ربما أفكر في الأمر لاحقًا، أما الآن فحان وقت الاستمتاع بهذه اللحظة".

وأضاف: "أشعر بالفخر لما حققناه، والأجواء في غرفة الملابس كانت رائعة. الجميع يبتسم، إنها لحظة مميزة، فالتأهل إلى كأس العالم ليس أمرًا يحدث كل يوم".

وأوضح توخيل أن قائد المنتخب هاري كين تحدث إلى اللاعبين مؤكدًا ضرورة الحفاظ على نفس الروح في معسكر نوفمبر، قائلاً: "لن يتراجع أحد أو يتكاسل، نشعر أننا نبني شيئًا مميزًا، وربما يمنحنا هذا فرصة لإدارة الدقائق وتجربة بعض الأمور الجديدة".

وختم المدرب الألماني تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم: "سنظل تنافسيين مهما كانت التغييرات، لأننا ندين لأنفسنا ولجماهيرنا بأن نستمر في الفوز. ما نبنيه ثمين للغاية ولا يمكن التهاون فيه".